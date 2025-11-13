Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Τρικάλων: Αφγανός μαχαίρωσε Έλληνα κρατούμενο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου στις φυλακές Τρικάλων, όταν ξέσπασε αιματηρό επεισόδιο ανάμεσα σε δύο κρατούμενους. Ένας 28χρονος Αφγανός βαρυποινίτης επιτέθηκε απρόκλητα σε 49χρονο Έλληνα συγκρατούμενό του, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιο μαχαίρι, με το οποίο τον τραυμάτισε τρεις φορές στο σώμα.

Η επίθεση προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο σωφρονιστικό κατάστημα, με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους να επεμβαίνουν άμεσα και να συλλαμβάνουν τον δράστη πριν προλάβει να συνεχίσει την επίθεση. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου οι γιατροί τού παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και περιποιήθηκαν τα τραύματά του.

Αφού σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του, ο 49χρονος επέστρεψε στις φυλακές Τρικάλων, ενώ οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του περιστατικού. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων, προκειμένου να διαπιστωθούν τα κίνητρα της επίθεσης και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το επεισόδιο.