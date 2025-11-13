Άλιμος: «Το παιδί μου είναι σπίτι και φοβάται για τη ζωή του» λέει ο πατέρας του 15χρονου που ξυλοκοπήθηκε από εξωσχολικούς

Αυξάνεται επικίνδυνα η βία ανηλίκων σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στην Αττική. Τα περιστατικά είναι συνεχή, με αποτέλεσμα το διαδίκτυο να είναι πλέον γεμάτο με σκληρές εικόνες και βίντεο που δείχνουν ανταλλαγές από γροθιές, κλωτσιές και πάλη στο έδαφος καθώς και αυλές σχολείων γεμάτες αίματα.

Το βαθμό σοβαρότητας της κατάστασης, αποδεικνύουν και τα επίσημα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, αφού καταγράφονται 2000 παιδιά τα οποία προσέρχονται σε νοσοκομεία της χώρας μετά από ξυλοδαρμό σε συμπλοκές ανηλίκων. Από τα παραπάνω περιστατικά, 400 παιδιά περίπου επισκέπτονται το νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό που συνέβη σε προαύλιο χώρο σχολείου, ενώ 850 παιδιά από όσα καταλήγουν στο νοσοκομείο βρίσκονται στην Αττική.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό που είδε τα φώτα της δημοσιότητας συνέβη στον Άλιμο και δεν αφορούσε απλά τη λύση μιας διαφωνίας μεταξύ παιδιών, αφού περιείχε εκβιασμό και προσπάθεια ορισμένων ανηλίκων να βγάλουν χρήματα απειλώντας με βία άλλους συνομηλίκους τους.

Δηλώσεις σχετικά με το τελευταίο περιστατικό, έκανε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο πατέρας του ανηλίκου που δέχθηκε επίθεση και εκβιασμό στον Άλιμο, αναφέροντας: «Εδώ και πέντε μέρες ο γιός μου έχει πέσει θύμα εκβιασμού και απειλών για χρηματικό ποσό 250 ευρώ. Δύο φίλοι του ήδη έχουν υποχρεωθεί ο καθένας να καταβάλλει στου εκβιαστές από 100 ευρώ. Έχω κάνει ήδη μήνυση στην ασφάλεια Αλίμου. Το παιδί μου είναι σπίτι και φοβάται για τη ζωή του».

Παράλληλα μιλώντας στο STAR, ο πατέρας του παιδιού αναφέρει: «Του έστελναν μηνύματα στο κινητό. Θα έρθω σπίτι σου και θα σε γ…. Θα σε σκοτώσω εσένα και τη μάνα σου».