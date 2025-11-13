Άλιμος: «Το παιδί μου είναι σπίτι και φοβάται για τη ζωή του» λέει ο πατέρας του 15χρονου που ξυλοκοπήθηκε από εξωσχολικούς

Enikos Newsroom

κοινωνία

ληστεία ανήλικοι

Αυξάνεται επικίνδυνα η βία ανηλίκων σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στην Αττική. Τα περιστατικά είναι συνεχή, με αποτέλεσμα το διαδίκτυο να είναι πλέον γεμάτο με σκληρές εικόνες και βίντεο που δείχνουν ανταλλαγές από γροθιές, κλωτσιές και πάλη στο έδαφος καθώς και αυλές σχολείων γεμάτες αίματα.

Άλιμος: «Εξαφανίστηκαν μέσα σε 1 λεπτό, μου φάνηκε στοχευμένη η επίθεση» – Τι λέει ο διευθυντής του σχολείου για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου

Το βαθμό σοβαρότητας της κατάστασης, αποδεικνύουν και τα επίσημα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, αφού καταγράφονται 2000 παιδιά τα οποία προσέρχονται σε νοσοκομεία της χώρας μετά από ξυλοδαρμό σε συμπλοκές ανηλίκων. Από τα παραπάνω περιστατικά, 400 παιδιά περίπου επισκέπτονται το νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό που συνέβη σε προαύλιο χώρο σχολείου, ενώ 850 παιδιά από όσα καταλήγουν στο νοσοκομείο βρίσκονται στην Αττική.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό που είδε τα φώτα της δημοσιότητας συνέβη στον Άλιμο και δεν αφορούσε απλά τη λύση μιας διαφωνίας μεταξύ παιδιών, αφού περιείχε εκβιασμό και προσπάθεια ορισμένων ανηλίκων να βγάλουν χρήματα απειλώντας με βία άλλους συνομηλίκους τους.

Άλιμος: Εξωσχολικοί ξυλοκόπησαν άγρια 15χρονο στην αυλή του σχολείου – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Δηλώσεις σχετικά με το τελευταίο περιστατικό, έκανε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο πατέρας του ανηλίκου που δέχθηκε επίθεση και εκβιασμό στον Άλιμο, αναφέροντας: «Εδώ και πέντε μέρες ο γιός μου έχει πέσει θύμα εκβιασμού και απειλών για χρηματικό ποσό 250 ευρώ. Δύο φίλοι του ήδη έχουν υποχρεωθεί ο καθένας να καταβάλλει στου εκβιαστές από 100 ευρώ. Έχω κάνει ήδη μήνυση στην ασφάλεια Αλίμου. Το παιδί μου είναι σπίτι και φοβάται για τη ζωή του».

Παράλληλα μιλώντας στο STAR, ο πατέρας του παιδιού αναφέρει: «Του έστελναν μηνύματα στο κινητό. Θα έρθω σπίτι σου και θα σε γ…. Θα σε σκοτώσω εσένα και τη μάνα σου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι αυτό που υπονομεύει την ευτυχία μας – Το κάνουμε οι περισσότεροι

Με διαμαρτυρίες για τις ελλείψεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού η επίσκεψη Άδωνι Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Χίου

Δημόσιο: Τι αναφέρει η νέα εγκύκλιος της ΓΓΕΕ για τις διαφημίσεις

ΚΕΔΕ: Συμβολικό «λουκέτο» στους δήμους και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό

Samsung Galaxy S26 Plus: Επανεμφανίζεται με νέο camera island

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
03:05 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Τρικάλων: Αφγανός μαχαίρωσε Έλληνα κρατούμενο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου στις φυλακές Τρικάλων, όταν ξέσπασε αι...
01:10 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Γαύδο: Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί διακινητές μετά την ανατροπή λέμβου με τους 3 νεκρούς

Δύο αλλοδαποί, ηλικίας 32 και 29 ετών, συνελήφθησαν μετά τον εντοπισμό και τη διάσωση 55 μεταν...
23:55 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Σέρρες: Στον εισαγγελέα οδηγούνται την Πέμπτη οι 30 αλλοδαποί που προκάλεσαν την ένταση και τα επεισόδια στην κλειστή δομή Σιντικής

Στον εισαγγελέα Σερρών αναμένεται να οδηγηθούν αύριο, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, οι 30 αλλοδαποί που...
23:19 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Βορίζια: Πώς οι αρχές έφτασαν στη σύλληψη του 23χρονου ανιψιού του Φανούρη Καργάκη για τη βόμβα – Λίγες ώρες πριν ήταν σε γάμο με Φραγκιαδάκηδες

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια της Κρήτης, μετά και...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα