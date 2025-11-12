ΗΠΑ: Ο εγγονός του προέδρου Κένεντι θα διεκδικήσει μια έδρα στη Βουλή

Ο εγγονός του προέδρου Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, ο Τζακ Σλόσμπεργκ, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι θα θέσει υποψηφιότητα με τους Δημοκρατικούς στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026, στη Νέα Υόρκη, για μια έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σε ένα βίντεο που ανάρτησε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ο Τζον Μπουβιέ Κένεντι Σλόσμπεργκ, όπως είναι το πλήρες όνομά του, 32 ετών, λέει ότι οι ΗΠΑ διανύουν «μια κρίση σε όλα τα επίπεδα»: κόστος διαβίωσης, ιστορική μείωση των κοινωνικών προγραμμάτων, κρίση διαφθοράς και συνταγματική κρίση.

Χαρακτηρίζει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «επικίνδυνο άνθρωπο» που «στερεί από τους πολίτες τα πολιτικά δικαιώματά τους», φιμώνει τους επικριτές του και προωθεί την ευνοιοκρατία στον οικονομικό τομέα.

Σαμαε

Κυρίως, ο Σλόσμπεργκ επισημαίνει ότι αν οι Δημοκρατικοί δεν θέσουν υπό τον έλεγχό τους το Κογκρέσο, τότε θα υπάρξει κίνδυνος μιας «τρίτης θητείας» του Τραμπ, κάτι που απαγορεύεται από το Σύνταγμα, ωστόσο αναφέρεται συχνά από τον ίδιο τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο.

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη. Είναι γιος της πρώην πρέσβειρας Κάρολαϊν Κένεντι και του καλλιτέχνη Έντουιν Σλόσμπεργκ. Σπούδασε στα περίβλεπτα πανεπιστήμια Γέιλ και Χάρβαρντ και έχει ειδικευτεί στο πολιτικό σχόλιο στα μέσα ενημέρωσης και τους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, έχοντας 1,5 εκατομμύριο ακολούθους στο Instagram και το ΤικΤοκ. Κατατάσσεται στην αριστερή πτέρυγα του κόμματος.

Ο Σλόσμπεργκ θα διεκδικήσει την έδρα του Τζέρι Νάντλερ, ο οποίος αποχωρεί από την πολιτική έπειτα από 30 χρόνια στα έδρανα της Βουλής των Αντιπροσώπων. Πολλοί άλλοι Δημοκρατικοί δηλώνουν υποψήφιοι διάδοχοί του, κάτι που σημαίνει ότι θα διενεργηθούν προκριματικές εκλογές.

Ο εγγονός του Κένεντι, του προέδρου που δολοφονήθηκε το 1963, ήταν μεταξύ εκείνων που στήριξαν τον εκλεγμένο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Ζοράν Μαμντάνι, που δηλώνει σοσιαλιστής, στις δημοτικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας.

Ο υπουργός Υγείας του Τραμπ, ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, τον οποίο δεν διστάζει να επικρίνει στις αναρτήσεις του, είναι εξάδελφός του.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

