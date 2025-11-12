Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Η κλιματική κρίση είναι μια υγειονομική κρίση»

Αντωνία Ρηγάτου

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτίμησε ότι η κλιματική κρίση είναι μια υγειονομική κρίση, εκφράζοντας θλίψη καθώς η υγεία δεν αποτελεί αντικείμενο επίσημων διαπραγματεύσεων στη Σύνοδο για το Κλίμα του ΟΗΕ. Ο γενικός γραμματέας του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, τόνισε ότι είναι καιρός η υγεία να γίνει επίσημο θέμα συζήτησης, καθώς αποτελεί τον πιο επιτακτικό τομέα σε σχέση με την κλιματική δράση.

«Είναι καιρός η υγεία να αποτελέσει ένα θέμα επίσημων διαπραγματεύσεων»

«Η κλιματική κρίση είναι μια υγειονομική κρίση», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη. «Είναι καιρός η υγεία να αποτελέσει ένα θέμα επίσημων διαπραγματεύσεων και εμείς ελπίζουμε πως αυτό θα γίνει στην COP31 τον επόμενο χρόνο», επισήμανε από την πλευρά του ο υπεύθυνος για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή του ΠΟΥ Ρούντιγκερ Κρες.

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους παρέστη την περασμένη εβδομάδα στην COP30, που πραγματοποιείται αυτό το διάστημα στο Μπελέμ, στη Βραζιλία. Η υγεία αποτέλεσε αντικείμενο «πολλών συζητήσεων κατά τη διάρκεια της COP», όμως «κανένα επίσημο πλαίσιο διαπραγμάτευσης για την υγεία δεν έχει ακόμη καθοριστεί», διευκρίνισε ο Κρες.

«Η υγεία είναι ο πιο επιτακτικός τομέας σε σχέση με την κλιματική δράση, όμως εδώ και πολύ καιρό, αποτελεί υποσημείωση στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα», υποστήριξε σήμερα ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

«Είναι πολύ ευκολότερο να πείσεις τους ανθρώπους για την επείγουσα ανάγκη να προστατεύσουν την ίδια τους την υγεία ή εκείνη των παιδιών τους από το να προστατεύσουν τους παγετώνες ή τα οικοσυστήματα. Και τα δύο είναι σημαντικά, το ένα είναι πολύ πιο κοντά σε εμάς», συμπλήρωσε.

H Βραζιλία θα ανακοινώσει ένα σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με άξονα την υγεία αύριο, μια ημέρα που θα είναι αφιερωμένη στην υγεία στη Σύνοδο της COP30, είπε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ. Αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που στοχεύουν να βοηθήσουν τις χώρες να προετοιμάσουν τα υγειονομικά συστήματά τους και να ανταποκριθούν στις υγειονομικές επιπτώσεις, διευκρίνισε.

 

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

