Συγκλονίζει η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: «Έφτασα στο τρίτο τελικό στάδιο ενός αιματολογικού καρκίνου, γιατί απλώς αγνόησα τα σημάδια»

Μέσα από ένα βίντεο στο TikTok, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου θέλησε να επικοινωνήσει με τον κόσμο, προκειμένου να περάσει το σημαντικό μήνυμα της πρόληψης. Η influencer, η οποία στο παρελθόν έχει μιλήσει για την μάχη της με τον καρκίνο, αναφέρθηκε στη δική της ιστορία διάγνωσης με το λέμφωμα Hodgkin και περιέγραψε τα συμπτώματα που είχε.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που ανήρτησε στο προφίλ της στο TikTok την Τετάρτη (12/11), η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου εξομολογήθηκε πως: «Ίσως να μην περνούσαν δύο χρόνια με τον αιματολογικό καρκίνο μέσα μου κι αυτό γιατί αγνόησα τα συμπτώματα. Τα αγνόησα γιατί δεν τα ήξερα. Έφτασα λοιπόν στο τρίτο τελικό στάδιο ενός αιματολογικού καρκίνου, αυτόν του λεμφώματος Hodgkin, γιατί απλώς αγνόησα τα σημάδια, τα συμπτώματα που είχα.

Αυτά είναι: φαγούρα, νυχτερινές εφιδρώσεις, έντονος βήχας, ανορεξία, απώλεια βάρους, πυρετός και ένιωθα κουρασμένη χωρίς λόγο. Νόμιζα όμως πως ήταν κάτι απλό, στρες, αλλεργία, κανείς δεν μου είχε πει ότι αυτά μπορεί να είναι τα συμπτώματα ενός λεμφώματος».

Επιπλέον, η influencer εξήγησε ότι: «Πέρασαν δύο χρόνια μέχρι να μάθω τι πραγματικά συμβαίνει στον οργανισμό μου. Αν το είχα ψάξει πιο νωρίς, ίσως να μην είχα φτάσει σε τόσο προχωρημένο στάδιο, με κίνδυνο να χάσω τη ζωή μου.

Για αυτό κάνω αυτό το βίντεο. Για να μάθεις κι εσύ αυτά που εγώ έμαθα αργά. Αν έχεις ένα ή περισσότερα από τα συμπτώματα που ανέφερα παραπάνω, μην τα αγνοείς. Πήγαινε στο γιατρό και έλεγξέ το. Μην φοβάσαι να πας στο γιατρό. Και να θυμάσαι πως η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές κυριολεκτικά!».