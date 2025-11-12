Γιώτα Νέγκα: «Γέλασα όταν μου ζήτησαν να αλλάξω την εμφάνισή μου»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιώτα Νέγκα
Φωτογραφία: Instagram/giota_negka_official

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids» ήταν η Γιώτα Νέγκα. Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια, στη συνέντευξή της αναφέρθηκε και στη στιγμή που της ζητήθηκε να αλλάξει κάποια πράγματα στην εξωτερική εμφάνισή της. Η καλλιτέχνις, μιλώντας για το περιστατικό, εξομολογήθηκε πως τώρα καταλαβαίνει τους λόγους που το πρόσωπο εκείνο της το είχε πει αυτό τότε, σημειώνοντας πως ο καθένας «βλέπει τη διαδικασία της δουλειάς αυτής από τη δική του μεριά».

Συγκεκριμένα, η Γιώτα Νέγκα είπε πως: «Τώρα που το συζητάμε, καταλαβαίνω τους λόγους. Ο καθένας βλέπει τη διαδικασία της δουλειάς αυτής από τη δική του μεριά. Ένα δεύτερο είναι ότι ήμουν καθαρά διασκεδάστρια, έλεγα μόνο λαϊκά, ήμουν στρουμπουλούλα και σγουρομελαχρινή, είχε ξεκινήσει ήδη να με μαθαίνει ο κόσμος σιγά-σιγά, οπότε το πρόσωπο που μου το είπε, είχε αυτή την εικόνα!».

«Γέλασα φυσικά. Δεν το πήρα πιο βαθιά, δεν έδινα σημασία. Εμένα με ενδιέφερε το τραγούδι, τι λέω με τους μουσικούς, τι παίζουμε… Αυτό ήταν το παιχνίδι μου, η παιδική μου χαρά ήταν αυτό, όλο το άλλο δεν με αφορούσε καν, ειδικά τότε. Παρ’ όλα αυτά ήταν μάντισσα. Πολλά χρόνια μετά και ξανθιά έγινα και ίσιωσα και τα μαλλιά και έχασα και λίγα κιλά!», συνέχισε στη συνέντευξή της η τραγουδίστρια.

