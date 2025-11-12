Κωνσταντίνα Ευριπίδου για Φίλιππο Μιχόπουλο: «Η απόσταση σε μια σχέση κουράζει κάποιες στιγμές»

Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου εδώ και καιρό βρίσκεται σε σχέση με τον επιχειρηματία Φίλιππο Μιχόπουλο. Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα» και στο ένθετο «Let’s Talk», η creative director και ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε για την προσωπική της ζωή και τον σύντροφό της.

Αναφερόμενη στον Φίλιππο Μιχόπουλο, η Κωνσταντίνα Ευριπίδου εξήγησε πως είναι ένας «ευγενικός, καλοσυνάτος και με πάρα πολύ χιούμορ» άνθρωπος, ενώ σχετικά με την απόσταση που έχουν να διαχειριστούν στη σχέση τους, εξομολογήθηκε πως για εκείνη είναι η μόνη δυσκολία, ωστόσο δεν την έχει κουράσει ακόμα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Κύπρια ραδιοφωνική παραγωγός είπε ότι: «Δεν θεωρώ ότι έγινε τόσος ντόρος για τη σχέση μου με τον Φίλιππο. Θεωρώ ότι ανακοινώθηκε, γράφτηκε, σχολιάστηκε, ευτυχώς με πολύ θετικά σχόλια, νομίζω ότι δεν έχει γίνει τόσος ντόρος.

Ίσως το έχουμε στο κεφάλι μας ότι έγινε περισσότερο από το κανονικό. Δεν θεωρώ ότι έγινε πολύς ντόρος. Θεωρώ ότι ήταν κάποιες στιγμές, οι οποίες ήταν έντονες στην επικαιρότητα και ίσως οι δημοσιογράφοι και γενικά ο κόσμος των media θέλανε να καταπιαστούν από αυτές και να σχολιάσουν κατ’ επέκταση και τη δική μου σχέση».

Μιλώντας για τον σύντροφό της, η Κωνσταντίνα Ευριπίδου ανέφερε πως: «Το πιο σημαντικό του στοιχείο είναι ότι είναι άνθρωπος με Α κεφαλαίο. Είναι ευγενικός, καλοσυνάτος και με πάρα πολύ χιούμορ.

Η απόσταση σε μια σχέση κουράζει κάποιες στιγμές, στις οποίες χρειάζεσαι τον άνθρωπό σου δίπλα σου. Χρειάζεσαι να ανοίξεις την πόρτα και απλά να σε περιμένει και να πεις πώς ήταν η μέρα σου, να την μοιραστείς με φυσική παρουσία. Είναι η μόνη δυσκολία για μένα αυτό. Δεν με κούρασε η απόσταση ακόμα».