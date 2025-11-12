Μαρία Ηλιάκη: «Κόντεψα να βάλω τα κλάματα από τις τύψεις…» – Η εξομολόγηση για την κόρη της

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαρία Ηλιάκη
Φωτογραφία: Instagram/marakiiliaki

Με την ψυχολόγο/ παιδοψυχολόγο Αγγελίνα Στεργιοπούλου, μίλησαν την Τετάρτη (12/11) ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη, με αφορμή ένα θέμα που είχαν στην εκπομπή τους, για το πώς μπορούν οι γονείς να χτίσουν σχέση επικοινωνίας με τα παιδιά τους. Στη διάρκεια της συζήτησης, η παρουσιάστρια περιέγραψε ένα περιστατικό που συνέβη πρόσφατα με την κόρη της.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Ηλιάκη αποκάλυψε πως: «Κάτι μου έκανε η Κατερίνα και με είχε φέρει λίγο σε ένα… Ποιος ξέρει πώς το κοίταξα το παιδί. Με είχε εκνευρίσει πάρα πολύ και ποιος ξέρει πώς γύρισα και την κοίταξα και μου λέει: “Μαμά, μην με κοιτάξεις ποτέ ξανά έτσι”.

Εκείνη την ώρα αφού κόντεψα να βάλω τα κλάματα από τις τύψεις, πέρασαν δευτερόλεπτα, να με πιάσει το στομάχι μου… Λέω Παναγία μου πώς το κοίταξα το παιδί; Μου το είπε. Μου λέει: “Μαμά, μην με κοιτάξεις ποτέ έτσι άγρια”».

Στη συνέχεια, η ψυχολόγος εξήγησε πως: «Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα παιδί με αυτοπεποίθηση, που υπερασπίζεται τον εαυτό του. Για να μπορεί να μιλάει σε τόσο μικρή ηλικία και να υπερασπίζεται τον εαυτό του και να βάζει τα όριά του, δείχνει ότι έχει τρομερή αυτοπεποίθηση!».

17:22 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

