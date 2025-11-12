Φυλάκιση χωρίς αναστολή και πρόστιμα έως 300.000 ευρώ για οπλοκατοχή – «Αμνηστία» για εθελοντική παράδοση αδήλωτου οπλισμού

Νέες πληροφορίες για το σχέδιο αυστηροποίησης του νόμου για την οπλοκατοχή και τις μπαλωθιές, φέρνει στο φως ο ΑΝΤ1. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φυλάκιση χωρίς αναστολή θα προβλέπεται για όποιον καταδικαστεί για κακούργημα.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο δεν έχει εγκριθεί στο τελευταίο του επίπεδο, αλλά αυτά είναι τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όποιος καταδικαστεί για κακούργημα, αυτό θα σημαίνει αυτομάτως, ότι θα οδηγείται στη φυλακή και ταυτόχρονα θα του επιβάλλεται ένα τεράστιο πρόστιμο που φτάνει και τις 300.000 ευρώ, αν ο οπλισμός είναι βαρύς.

Παράλληλα, σχετικά με τις «μπαλωθιές», τους πυροβολισμούς και την κατοχή όπλων, οι ποινές φτάνουν από 8 έως 10 χρόνια και τα πρόστιμα μπορεί να είναι από 20.000 έως 100.000 ευρώ. Αυτό, αφορά αυτούς που μεταφέρουν ή κατέχουν βαρύ οπλισμό ή και ελαφρύτερο, αλλά και αυτούς που πηγαίνουν σε εμποροπανηγύρεις ή σε μεγάλες συναθροίσεις, όπως είναι γάμοι και οι βαπτίσεις.

Σε σχέση με το εάν κάποιος εθελοντικά και χωρίς να έχει ελεγχθεί από την αστυνομία, πάει και παραδώσει τον οπλισμό του στις Αρχές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα έχει πλήρη αμνηστία, χωρίς καμία ποινική κύρωση.

Τέλος, ο εισαγγελέας, σε περίπτωση βεντέτας, θα μπορεί να απαγορεύσει την επαφή μεταξύ των προσώπων που εμπλέκονται, την προσέγγιση σε σπίτια ή και σε εργασίες. Εάν κάποιος εμπλεκόμενος παραβεί τον νόμο, απειλείται να τιμωρηθεί ακόμα και εως 3 χρόνια φυλάκιση.