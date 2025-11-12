Ύπνος: Ειδικός εξηγεί τα υπέρ και τα κατά της τάσης «potato bed» για να κοιμηθείτε πιο γρήγορα

Εάν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε το βράδυ, ίσως έχετε δει ένα δημοφιλές trend στα social media που είναι γνωστό ως «potato bed». Πρόκειται για ένα απλό κόλπο που υπόσχεται να σας βοηθήσει να χαλαρώσετε και να κοιμηθείτε πιο γρήγορα, δημιουργώντας ένα ζεστό περιβάλλον. Η ειδικός ύπνου Hannah Shore εξηγεί πώς λειτουργεί αυτή η μέθοδος, τα πιθανά οφέλη και τους περιορισμούς της, ενώ παράλληλα προτείνει εναλλακτικές λύσεις για έναν ποιοτικό ύπνο.

Τι είναι το trend «potato bed» που διευκολύνει τον ύπνο

Το «potato bed» («κρεβάτι πατάτα») έχει γίνει viral στα social media, αλλά μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε; Μια ειδικός ύπνου δίνει την απάντηση.

Το συγκεκριμένο κόλπο περιλαμβάνει το γύρισμα ενός σεντονιού με λάστιχο ανάποδα, το γέμισμα των άκρων με μαξιλάρια και την τοποθέτηση ενός παπλώματος πάνω σε αυτή τη δομή πριν προσθέσετε το κανονικό σας πάπλωμα. Δημιουργεί ένα ζεστό περιβάλλον στο κρεβάτι, σαν φωλιά, που θυμίζει ψητή πατάτα.

Τι λέει ειδικός ύπνου για το κόλπο

H Hannah Shore, επικεφαλής επιστήμονας ύπνου στο Mattress Online, εξηγεί τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του trend. Αναφερόμενη στα οφέλη της μεθόδου, λέει: «Αν αγαπάτε την αίσθηση του cocooning, δηλαδή να είστε τυλιγμένοι και ζεστοί, πιθανώς θα χαλαρώσετε πιο εύκολα και θα κοιμηθείτε πιο γρήγορα σε ένα “κρεβάτι πατάτα”».

Η αφθονία των μαξιλαριών δημιουργεί αίσθηση αγκαλιάς και μπορεί να μιμηθεί την επίδραση ενός weighted blanket (βαρέως παπλώματος). Όπως προσθέτει: «Η ήπια πίεση απελευθερώνει ορμόνες που μας κάνουν να νιώθουμε χαλαροί, ευτυχισμένοι και ασφαλείς – το τέλειο περιβάλλον για ύπνο».

Ωστόσο, αν δεν σας αρέσει η αίσθηση να είστε «τυλιγμένοι», μπορεί να μη σας φανεί άνετο. «Η προσθήκη επιπλέον μαξιλαριών και παπλωμάτων μπορεί να περιορίσει τη ροή αέρα και να αυξήσει τη θερμοκρασία, ενώ η σωστή υποστήριξη του σώματος μπορεί να χαθεί, οδηγώντας σε πόνους και δυσφορία το πρωί», εξηγεί η Hannah.

Καταλήγοντας, η ειδικός υπογραμμίζει: «Το κρεβάτι πατάτα μοιάζει με φωλιά, με ανυψωμένες άκρες και πολλά παπλώματα, ιδανικό για χαλάρωση αλλά όχι απαραίτητα για ολόκληρη νύχτα ύπνου».

Ως εναλλακτική, προτείνει weighted blankets, που προσφέρουν πίεση και ζεστασιά χωρίς να περιορίζουν την υποστήριξη ή τη ροή αέρα.

Σε κάθε περίπτωση, εάν αντιμετωπίζετε αϋπνία και τίποτα δεν βοηθά, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας.