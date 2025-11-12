Ύπνος: Ειδικός εξηγεί τα υπέρ και τα κατά της τάσης «potato bed» για να κοιμηθείτε πιο γρήγορα

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: Ειδικός εξηγεί τα υπέρ και τα κατά της τάσης «potato bed» για να κοιμηθείτε πιο γρήγορα
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Εάν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε το βράδυ, ίσως έχετε δει ένα δημοφιλές trend στα social media που είναι γνωστό ως «potato bed». Πρόκειται για ένα απλό κόλπο που υπόσχεται να σας βοηθήσει να χαλαρώσετε και να κοιμηθείτε πιο γρήγορα, δημιουργώντας ένα ζεστό περιβάλλον. Η ειδικός ύπνου Hannah Shore εξηγεί πώς λειτουργεί αυτή η μέθοδος, τα πιθανά οφέλη και τους περιορισμούς της, ενώ παράλληλα προτείνει εναλλακτικές λύσεις για έναν ποιοτικό ύπνο.

Ύπνος: Το απλό κόλπο από γιατρό του Χάρβαρντ για να κοιμηθείτε 7-10 λεπτά πιο γρήγορα

Τι είναι το trend «potato bed» που διευκολύνει τον ύπνο

Το «potato bed» («κρεβάτι πατάτα») έχει γίνει viral στα social media, αλλά μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε; Μια ειδικός ύπνου δίνει την απάντηση.

Το συγκεκριμένο κόλπο περιλαμβάνει το γύρισμα ενός σεντονιού με λάστιχο ανάποδα, το γέμισμα των άκρων με μαξιλάρια και την τοποθέτηση ενός παπλώματος πάνω σε αυτή τη δομή πριν προσθέσετε το κανονικό σας πάπλωμα. Δημιουργεί ένα ζεστό περιβάλλον στο κρεβάτι, σαν φωλιά, που θυμίζει ψητή πατάτα.

Ύπνος: Γυναίκα αποκαλύπτει ένα απλό κόλπο για να κοιμηθείτε σε δευτερόλεπτα – Χρήσιμες συμβουλές από ειδικούς

Τι λέει ειδικός ύπνου για το κόλπο

H Hannah Shore, επικεφαλής επιστήμονας ύπνου στο Mattress Online, εξηγεί τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του trend. Αναφερόμενη στα οφέλη της μεθόδου, λέει: «Αν αγαπάτε την αίσθηση του cocooning, δηλαδή να είστε τυλιγμένοι και ζεστοί, πιθανώς θα χαλαρώσετε πιο εύκολα και θα κοιμηθείτε πιο γρήγορα σε ένα “κρεβάτι πατάτα”».

Η αφθονία των μαξιλαριών δημιουργεί αίσθηση αγκαλιάς και μπορεί να μιμηθεί την επίδραση ενός weighted blanket (βαρέως παπλώματος). Όπως προσθέτει: «Η ήπια πίεση απελευθερώνει ορμόνες που μας κάνουν να νιώθουμε χαλαροί, ευτυχισμένοι και ασφαλείς – το τέλειο περιβάλλον για ύπνο».

Ωστόσο, αν δεν σας αρέσει η αίσθηση να είστε «τυλιγμένοι», μπορεί να μη σας φανεί άνετο. «Η προσθήκη επιπλέον μαξιλαριών και παπλωμάτων μπορεί να περιορίσει τη ροή αέρα και να αυξήσει τη θερμοκρασία, ενώ η σωστή υποστήριξη του σώματος μπορεί να χαθεί, οδηγώντας σε πόνους και δυσφορία το πρωί», εξηγεί η Hannah.

Καταλήγοντας, η ειδικός υπογραμμίζει: «Το κρεβάτι πατάτα μοιάζει με φωλιά, με ανυψωμένες άκρες και πολλά παπλώματα, ιδανικό για χαλάρωση αλλά όχι απαραίτητα για ολόκληρη νύχτα ύπνου».

Ως εναλλακτική, προτείνει weighted blankets, που προσφέρουν πίεση και ζεστασιά χωρίς να περιορίζουν την υποστήριξη ή τη ροή αέρα.

Σε κάθε περίπτωση, εάν αντιμετωπίζετε αϋπνία και τίποτα δεν βοηθά, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας.

@rubyyy.eg i hope yall enjoyed this because i know i did #potatobed #bednest #tutorials #bed #comfy ♬ Be That Easy – Sade

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι αυτό που υπονομεύει την ευτυχία μας – Το κάνουμε οι περισσότεροι

Με διαμαρτυρίες για τις ελλείψεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού η επίσκεψη Άδωνι Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Χίου

ΓΕΜΗ – Υποχρεώσεις Εμπορικής Δημοσιότητας: Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις για την αποφυγή επιβολής Διοικητικών Κυρώσεω...

Παπαθανάσης: Εκσυγχρονισμός σιδηροδρομικών υποδομών στην Ελλάδα – 89,95 εκατ. ευρώ για σηματοδότηση, τηλεπικοινωνίες και δι...

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Σέρφερ έμεινε πάνω στη σανίδα του για πάνω από 8 ώρες και κατέρριψε ρεκόρ Guinness – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
20:49 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

ΠΟΥ: Η φυματίωση παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως με 1,23 εκατ. θανάτους το 2024

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι η φυματίωση παραμένει η φονικότερη μολυσματική ν...
11:07 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

ΕΟΠΥΥ: Μέχρι σήμερα 141.000 ασθενείς έχουν παραλάβει τα φάρμακά τους κατ΄ οίκον

Η νέα δωρεάν υπηρεσία «Κατ’ Οίκον» αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τον ΕΟΠΥΥ...
06:00 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Κορτιζόλη: Η απλή συνήθεια που συνδέεται με την μείωση των επιπέδων της ορμόνης του στρες, σύμφωνα με μελέτη

Μια απλή συνήθεια μπορεί να αποτελέσει το “κλειδί” για τη διαχείριση των επιπέδων ...
22:00 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Ύπνος: Χειροπράκτης αποκαλύπτει τις 2 θέσεις που βλάπτουν τη σπονδυλική σας στήλη όταν κοιμάστε

Όλοι έχουμε την αγαπημένη μας θέση ύπνου, αυτή που μας φαίνεται πιο άνετη. Ωστόσο, δεν είναι ό...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα