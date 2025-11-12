Σοκ στον Ολυμπιακό: Αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού ο Κίναν Έβανς – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις

Το ΣΕΦ περίμενε καρτερικά την επιστροφή του Κίναν Έβανς στα παρκέ της Euroleague, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού μετά τους σοβαρούς του τραυματισμούς του, έκανε το επίσημο του ντεμπούτο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αυτό όμως δεν κράτησε για πολύ.

Ο κόσμος αποθέωσε τον Έβανς όταν πάτησε το παρκέ του ΣΕΦ, αλλά στα τέλη της πρώτης περιόδου, ο γκαρντ των “ερυθρόλευκων” τραυματίστηκε χαμηλά στο πόδι του, με αποτέλεσμα να παγώσει όλο το Φαληρικό στάδιο.

Ο Αμερικανός αποχώρησε υποβασταζόμενος από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας και οδηγήθηκε στα αποδυτήρια, όπου αναμένεται η επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση του. Στην συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για εξετάσεις.