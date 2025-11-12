Βορίζια: Πώς οι αρχές έφτασαν στη σύλληψη του 23χρονου ανιψιού του Φανούρη Καργάκη για τη βόμβα – Λίγες ώρες πριν ήταν σε γάμο με Φραγκιαδάκηδες

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια της Κρήτης, μετά και τη σύλληψη, το απόγευμα της Τετάρτης, ενός 23χρονου ανιψιού του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός κατά την διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου. Κατηγορείται ότι είναι αυτός που τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, η έκρηξη της οποίας οδήγησε στο μακελειό της 1ης Νοεμβρίου, ενώ η δράση του φαίνεται πως έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί είχαν στα χέρια τους βίντεο, μέσα από το οποίο κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 23χρονο ως τον άνθρωπο που φέρεται να τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Παράλληλα, υπήρξαν μαρτυρίες-κλειδιά που συνέδεσαν τα στοιχεία, οδηγώντας τελικά στη σύλληψή του, όπως μεταδίδει το Star.

Ψάχνουν τον κατασκευαστή της βόμβας

Αστυνομικές πηγές σημειώνουν πως οι έρευνες δεν σταματούν, καθώς οι Aρχές φαίνεται να έχουν φτάσει πολύ κοντά και στον κατασκευαστή της βόμβας. Μάλιστα, υπάρχουν ενδείξεις πως και αυτό το πρόσωπο ανήκει στο συγγενικό περιβάλλον των εμπλεκομένων, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας ήδη από τις προηγούμενες ημέρες κάνουν λόγο για εντολή που δόθηκε μέσα από τις φυλακές Αλικαρνασσού, γεγονός που πλέον φαίνεται να επιβεβαιώνεται από την πορεία των ερευνών.

Ο 23χρονος που συνελήφθη αναμένεται να οδηγηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, όπου και θα δώσει κατάθεση ενώπιον των αρχών. Οι αστυνομικοί εξετάζουν κάθε λεπτομέρεια της υπόθεσης, με στόχο να αποκαλυφθεί το πλήρες δίκτυο πίσω από τη βομβιστική ενέργεια που προηγήθηκε του μακελειού στα Βορίζια.

Σημειώνεται ότι ο 23χρονος είναι ανιψιός του νεκρού και γιος του ανθρώπου που είναι έγκλειστος στις φυλακές με το ψευδώνυμο «Κούνελος».

Ο 23χρονος είναι σε γάμο με Φραγκιαδάκες πριν τοποθετήσει την βόμβα

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, η σύλληψη του 23χρονου έγινε από αστυνομικούς του ΤΑΕ Μεσσαράς στο κοιμητήριο των Βοριζίων, όπου είχαν πάει οικογενειακώς για να θυμιάσουν.

Όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου, λίγες ώρες πριν από την έκρηξη της βόμβας, ο 23χρονος εμφανίστηκε ως προσκεκλημένος στο γάμο στο Ηράκλειο, που ήταν κουμπάρος ο 29χρονος από τα αδέρφια Φραγκιαδάκη. Ήταν καλεσμένος του ζευγαριού. Το γεγονός αυτό το ανέφερε στην απολογία του ο ίδιος ο Φραγκιαδάκης. Βάσει του εντάλματος, σύμφωνα με το Cretalive.gr, ο 23χρονος στον γάμο, «χάρισε», και στην συνέχεια έφυγε για τα Βορίζια και τοποθέτησε την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη του 23χρονου

«Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

«Εμφανίστηκε το όχημα του Φανούρη, δεν τον είδα αλλά άκουσα ριπές – Από θαύμα ζούμε»

Την δική του εκδοχή για την φονική συμπλοκή στα Βορίζια έδωσε ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, στο οποίο εξερράγη η βόμβα. Ο 27χρονος, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, είναι κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση, καθώς είχε αγοράσει το σπίτι στα Βορίζια, όπου το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου σημειώθηκε η έκρηξη και στη συνέχεια ακολούθησε το αιματοκύλισμα. Το συγκεκριμένο πρόσωπο υποστηρίζει, ότι εκείνο το βράδυ έλειπε, ότι ήταν σε άλλο χωριό για μια εκδήλωση και αναφέρει ότι όλα ξεκίνησαν από την αντίπαλη οικογένεια και πως εκείνοι ευθύνονται για όσα συνέβησαν.

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, που αποτέλεσε το μήλο της Έριδος ανάμεσα στις 2 οικογένειες, περιέγραψε τα δραματικά λεπτά του μακελειού στα Βορίζια το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου. «Άκουσα κάποιον να φωνάζει ”τώρα θα δεις” και μετά να φεύγει. Την ώρα που ανέβαινα τη σκάλα, άρχισαν οι πυροβολισμοί. Λίγο μετά εμφανίστηκε το αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη. Δεν τον είδα αλλά άκουσα ριπές από 9αρι. Πιστεύω ότι ήρθε για να μας σκοτώσει. Από θαύμα ζούμε όλοι. Ήθελε να μας πετύχει με το αυτοκίνητο και να μας πατήσει», είπε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, σύμφωνα με την εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις».

Ο 27χρονος που παραδόθηκε στις Αρχές, περιέγραψε ακόμη τις εικόνες που αντίκρυσε με τη θεία του νεκρή και άλλους 3 συγγενείς του τραυματισμένους. «Ανέβηκα στον δρόμο και είδα τη θεία μου νεκρή. Η άλλη θεία μου ήταν τραυματισμένη, όπως και ο αδελφός και ο ξάδελφός μου. Μας πυροβόλησαν ξανά από άλλο σημείο», είπε.

Φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι πίσω από την έκρηξη στο σπίτι, κρύβονται μέλη της αντίπαλης οικογένειας. «Το σπίτι πωλείται από το 1990. Πιστεύω ότι ήθελαν να με διώξουν για να το πάρουν, επειδή θεωρούν ότι η περιοχή ”τους ανήκει”. Υπάρχουν χρόνια διαφορές για ζώα και χωράφια. Το σπίτι ήταν χαλάσματα και το έκανα από την αρχή με δικά μου χέρια. Μου έχει κοστίσει πάνω από 150.000 ευρώ», τόνισε.

Σε φυλακές εκτός Κρήτης οι 7 συλληφθέντες – Άφαντα παραμένουν τα όπλα

Σε φυλακές εκτός Κρήτης οδηγήθηκαν υπό άκρα μυστικότητα οι 7 που συνελήφθησαν για το μακελειό στα Βορίζια, ενώ επιπλέον 50 αστυνομικοί έφτασαν και ενισχύουν τις εντατικές έρευνες για να βρεθεί ο οπλισμός της συμπλοκής. Οι προσπάθειες να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις δύο οικογένειες, πέφτουν για την ώρα, στο κενό.

Τα όπλα του αιματηρού σκηνικού παραμένουν στο κάδρο των ερευνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το μεσημέρι του Σαββάτου, λίγη ώρα μετά το μακελειό, συγγενείς εμπλεκομένων, αφού μετέφεραν τους τραυματισμένους σε κέντρα υγείας, έκρυψαν όλα τα όπλα.

Έδωσε κατάθεση ο γιος της 56χρονης – «Χωρισμένο» στα δυο το χωριό

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 11 Νοεμβρίου εντοπίστηκε ο γιος της 56χρονης, που έπεσε νεκρή στο αιματηρό επεισόδιο. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι αστυνομικοί τον έψαχναν, χωρίς ωστόσο να τον έχουν εντοπίσει από την ημέρα του μακελειού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος εντοπίστηκε στο χωριό και προσήχθη στο αστυνομικό Μέγαρο, όπου έδωσε κατάθεση και στη συνέχεια αποχώρησε.

Την ίδια στιγμή, η ένταση παραμένει αμείωτη ανάμεσα στις δύο οικογένειές. Έξω από τα σπίτια των δύο οικογενειών παραμένει ισχυρή δύναμη της αστυνομίας ώστε να μην συναντηθούν τα μέλη μεταξύ τους.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, όπως καταγγέλλει η αδελφή της 56χρονης, δέχθηκε φραστική επίθεση από τη μητέρα του 39χρονου.