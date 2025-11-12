Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη – Φέρεται να έβαλε τη βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Συνελήφθη πριν από λίγο ένας 23χρονος ανιψιός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός κατά την διάρκεια του θυμάτων του αιματηρού επεισοδίου στα Βορίζια, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατηγορείται ότι είναι αυτός που τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, η έκρηξη της οποίας οδήγησε στο μακελειό της 1ης Νοεμβρίου.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».