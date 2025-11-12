Τραμπ: Ψέκασε με άρωμα τον πρόεδρο της Συρίας και τους υπουργούς του – ΒΙΝΤΕΟ

Είναι γνωστό πλέον ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δυσκολεύεται καθόλου να δείξει μπροστά στις κάμερες τη συμπάθεια ή την αντιπάθεια του για κάποιον παγκόσμιο ηγέτη.
Αυτή τη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάρα και θέλησε να του κάνει ένα προσωπικό δώρο. Του έδωσε το προσωπικό του άρωμα με την ονομασία «Victory 45-47», το οποίο παρουσίασε το περασμένο καλοκαίρι, ως αναφορά στις δύο προεδρικές του θητείες.
Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να ψεκάζει πρώτα τον εαυτό του με το άρωμα και μετά τον Αχμέντ αλ Σάρα αλλά και μέλη της συριακής αποστολής.
Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε την ευγενική του χειρονομία και χάρισε το γυναικείο άρωμα της δικής του σειράς στον Αλ Σάρα προκειμένου να το προσφέρει στη σύζυγό του.
US President Donald Trump gifts Syrian President Ahmed al-Sharaa a bottle of perfume during his visit to Washington.#Trump #Syria pic.twitter.com/bsjnQOQySs
