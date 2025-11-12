Τραμπ: Ψέκασε με άρωμα τον πρόεδρο της Συρίας και τους υπουργούς του – ΒΙΝΤΕΟ

Τραμπ: Ψέκασε με άρωμα τον πρόεδρο της Συρίας και τους υπουργούς του – ΒΙΝΤΕΟ

Είναι γνωστό πλέον ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δυσκολεύεται καθόλου να δείξει μπροστά στις κάμερες τη συμπάθεια ή την αντιπάθεια του για κάποιον παγκόσμιο ηγέτη.

Αυτή τη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάρα και θέλησε να του κάνει ένα προσωπικό δώρο. Του έδωσε το προσωπικό του άρωμα με την ονομασία «Victory 45-47», το οποίο παρουσίασε το περασμένο καλοκαίρι, ως αναφορά στις δύο προεδρικές του θητείες.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να ψεκάζει πρώτα τον εαυτό του με το άρωμα και μετά τον Αχμέντ αλ Σάρα αλλά και μέλη της συριακής αποστολής.

Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε την ευγενική του χειρονομία και χάρισε το γυναικείο άρωμα της δικής του σειράς στον Αλ Σάρα προκειμένου να το προσφέρει στη σύζυγό του.

