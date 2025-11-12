Βενεζουέλα: Απαντά με γενική κινητοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων και της Μπολιβαριανής Πολιτοφυλακής στην αποστολή της αρμάδας των ΗΠΑ

Η Βενεζουέλα ανακοίνωσε ότι αρχίζει μια «μαζική κινητοποίηση» στρατιωτικού προσωπικού, όπλων και εξοπλισμού ως απάντηση στην συγκέντρωση πολεμικών πλοίων και στρατευμάτων των ΗΠΑ στην Καραϊβική Θάλασσα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Βλαντιμίρ Πάντρινιο Λόπεζ, οι δυνάμεις ξηράς, αέρος, ναυτικού και εφέδρων θα πραγματοποιήσουν ασκήσεις μέχρι την Τετάρτη, περιγράφοντας την ανάπτυξη αυτή ως απάντηση στην «ιμπεριαλιστική απειλή» που αποτελεί η στρατιωτική συγκέντρωση των ΗΠΑ.

Εκτός από τις τακτικές στρατιωτικές μονάδες, στις ασκήσεις θα συμμετάσχει και η Μπολιβαριανή Πολιτοφυλακή, που είναι μια εφεδρική δύναμη, αποτελούμενη από πολίτες. Την δημιούργησε ο αείμνηστος πρόεδρος Ούγκο Τσάβες και πήρε το όνομά της από τον Σιμόν Μπολιβάρ, τον επαναστάτη που εξασφάλισε την ανεξαρτησία πολλών χωρών της Λατινικής Αμερικής από την Ισπανία.

Ο Padrino López, ο οποίος απέδωσε την εντολή απευθείας στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Nicolas Maduro, δήλωσε ότι ο στόχος της άσκησης ήταν η «βελτιστοποίηση της διοίκησης, του ελέγχου και των επικοινωνιών» και η διασφάλιση της άμυνας της χώρας.

Η στρατιωτική συγκέντρωση των ΗΠΑ

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω αυξανόμενης έντασης μεταξύ των δύο χωρών, καθώς συνεχίζεται η ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας. Την Τρίτη, το αμερικανικό ναυτικό ανακοίνωσε ότι το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford – το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ – έφτασε στην περιοχή επιχειρήσεων της Αμερικανικής Διοίκησης Νότου, η οποία περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της Λατινικής Αμερικής.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Pete Hegseth, διέταξε το Ford να κατευθυνθεί από την Ευρώπη προς την Καραϊβική στα τέλη του περασμένου μήνα.

Η ομάδα κρούσης που συνοδεύει το Ford περιλαμβάνει εννέα αεροπορικές μοίρες, δύο αντιτορπιλικά τύπου Arleigh Burke – το USS Bainbridge και το USS Mahan – το πλοίο ενιαίας διοίκησης αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας USS Winston S. Churchill, καθώς και περισσότερους από 4.000 ναύτες.

Οι ΗΠΑ έχουν δικαιολογήσει την ενίσχυση των δυνάμεών τους στην περιοχή ως μέτρο για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών και της ροής ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον πολλών υποτιθέμενων ναρκωτικών σκαφών τις τελευταίες εβδομάδες.

Ωστόσο, το Καράκας πιστεύει ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν πραγματικά να επιβάλουν αλλαγή καθεστώτος και ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν παραδεχτεί ιδιωτικά ότι η στρατηγική τους στοχεύει στην απομάκρυνση του Μαδούρο.