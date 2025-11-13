Τραγωδία στην Γαύδο: Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί διακινητές μετά την ανατροπή λέμβου με τους 3 νεκρούς

Δύο αλλοδαποί, ηλικίας 32 και 29 ετών, συνελήφθησαν μετά τον εντοπισμό και τη διάσωση 55 μεταναστών, αλλά και την περισυλλογή τριών σορών στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, το απόγευμα της Τρίτης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι δύο άνδρες —ένας υπήκοος Νοτίου Σουδάν και ένας υπήκοος Σουδάν— αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως οι διακινητές που τους μετέφεραν από το Τομπρούκ της Λιβύης προς την Ελλάδα, με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή. Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή τους, καθώς θεωρούνται υπεύθυνοι για τη μεταφορά και την έκθεση ανθρώπινων ζωών σε κίνδυνο.

Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, κατηγορούνται για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 περί παράνομης εισόδου στη χώρα, καθώς και του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 που αφορά τη διακίνηση μεταναστών, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 5079/2023. Παράλληλα, τους αποδίδονται κατηγορίες συναυτουργίας (άρθρο 45), πρόκλησης ναυαγίου (άρθρο 277) και έκθεσης (άρθρο 306) του Ποινικού Κώδικα.