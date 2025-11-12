Ναταλία Δραγούμη: Η συγκινητική εξομολόγηση για τα παιδιά της – «Νοσταλγείς εκείνα τα χρόνια που τα είχες έτσι αγκαλιά…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ναταλία Δραγούμη
Φωτογραφία: Instagram/nataliadragoumi

Στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη ήταν καλεσμένη το πρωί της Τετάρτης (12/11) η Ναταλία Δραγούμη. Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια και για τα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει με τον Έντι Ρόμπερτς, την 22 ετών Κλειώ και τον 20 ετών Φίλιππο. Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως όταν βλέπει παιδικές ταινίες που παρακολουθούσε παλαιότερα μαζί τους, νοσταλγεί εκείνα τα χρόνια.

«Η μεγάλη μου είναι 22 και ο γιος μου 20. Σπουδάζουν και οι δύο στην Αθήνα, ο γιος μου στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αρχιτεκτονική, και η κόρη μου στο Καποδιστριακό. Δουλεύουν ταυτόχρονα. Είναι μεγάλοι άνθρωποι πια», ανέφερε στη διάρκεια της συνέντευξής της η Ναταλία Δραγούμη.

Σε ερώτηση για το ποια ήταν η περίοδος που την ζόρισε λίγο περισσότερο, τώρα που τα παιδιά έχουν φτάσει σε αυτή την ηλικία, η ηθοποιός απάντησε ότι: «Σε όλες τις ηλικίες τα άσχημα φεύγουν και θυμάσαι μόνο τα καλά. Έχω φοβερή νοσταλγία. Ας πούμε, αν ακούσω τη μουσική από την Πεντάμορφη και το Τέρας, θα μου έρθουν δάκρυα στα μάτια. Νοσταλγείς! Άμα δω λίγο το Cars, θα… Νοσταλγείς εκείνα τα χρόνια που τα είχες έτσι αγκαλιά.

Τώρα δεν μπορείς να τα πάρεις αγκαλιά, αλλά έχουν άλλα πολύ ωραία. Γιατί έχεις μπροστά σου, δίπλα σου, δύο υπέροχους ενήλικες, ώριμους, που μπορείς να μιλήσεις μαζί τους για τα δικά σου προβλήματα, να σε συμβουλέψουν. Και νομίζω ότι την δουλειά που έχεις κάνει, τώρα την βλέπεις!».

