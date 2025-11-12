Μάνος Ιωάννου: «Θα κλείσω τρία χρόνια σε σχέση – Αν με ρωτήσεις τώρα, δεν θέλω να κάνω οικογένεια»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μάνος Ιωάννου

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έδωσε ο Μάνος Ιωάννου, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (12/11). Ανάμεσα σε άλλα, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή. Μιλώντας στον Στέφανο Κωνσταντινίδη, δήλωσε πως τα τελευταία τρία χρόνια βρίσκεται σε σχέση, ενώ εξομολογήθηκε πως αυτή την στιγμή δεν θέλει να κάνει οικογένεια.

Σε ερώτηση για το αν σκέφτηκε ποτέ να πει “δεν θα ασχολούμαι καθόλου με τις γυναίκες αυτή την περίοδο, αφού κάνω καριέρα, και θα είμαι μόνο στη σειρά μου και στο θέατρο”, ο Μάνος Ιωάννου απάντησε: «Όχι δεν το σκέφτηκα ποτέ αυτό! Ξέρεις τι γίνεται; Πάντα για έναν περίεργο λόγο, όταν ήμουν καλά στη δουλειά μου, δεν τα πήγαινα καλά στα προσωπικά μου. Και όταν τα πήγαινα καλά στα προσωπικά μου, δεν τα πήγαινα καλά στη δουλειά μου».

Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός είπε πως: «Θα κλείσω τώρα τρία χρόνια σε σχέση. Θέλω πιο ήρεμα πράγματα, την ησυχία μου, όχι καβγάδες, όχι ένταση, όχι τοξικότητες. Όλα αυτά τα έχω περάσει σε μεγάλο βαθμό. Ζήλιες, όλα αυτά. Μεγαλώνω και αν με ρωτήσεις τώρα να σου πω, δεν θέλω να κάνω οικογένεια».

