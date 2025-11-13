Ολυμπιακός για Κίναν Έβανς: «Είμαστε μαζί σου, μείνε δυνατός» – Μηνύματα συμπαράστασης από παίκτες και ομάδες

Ο Κίναν Έβανς στάθηκε ο μεγάλος άτυχος του Ολυμπιακού, καθώς στο πρώτο του κιόλας παιχνίδι στην EuroLeague υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα στο αριστερό του πόδι, τραυματισμός που τον αφήνει εκτός δράσης για όλη τη σεζόν. Η είδηση προκάλεσε θλίψη όχι μόνο στην ομάδα του Πειραιά, αλλά και σε όλη την μπασκετική κοινότητα της Ευρώπης.

Μετά την επίσημη διάγνωση, ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στον Αμερικανό γκαρντ. «Ο Κίναν Έβανς υπέστη ρήξη αχιλλείου στο αριστερό του πόδι. Είμαστε όλοι μαζί σου, Κίναν. Μείνε δυνατός και επέστρεψε δυνατότερος», ανέφερε το μήνυμα των “ερυθρολεύκων”.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)

Ο τραυματισμός του Έβανς δεν άφησε ασυγκίνητους ούτε τους αντιπάλους. Μετά το τέλος του αγώνα Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις (95-78), ο προπονητής των Λιθουανών, Γιουράις Μασιούλις, στάθηκε στη δύσκολη στιγμή του πρώην παίκτη του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πρώτα απ’ όλα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Στην πρώτη περίοδο δεν δούλεψε τίποτα για εμάς στην άμυνα, προηγήθηκαν με 28-14, παλέψαμε αλλά δεν ήταν αρκετό. Ήταν πολύ δύσκολο για όλους μας. Ξέρουμε πόσο καλό παιδί είναι. Ήταν μεγάλο μέρος της ιστορίας της Ζάλγκιρις, είχε τραυματισμούς και παλαιότερα, γύρισε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Όλοι είμαστε στο πλευρό του γι’ αυτό που συνέβη».

Την ίδια στιγμή, αρκετοί παίκτες της EuroLeague έσπευσαν να στείλουν μηνύματα συμπαράστασης προς τον Έβανς μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ανάμεσά τους ο Μάικ Τζέιμς της Μονακό, ο οποίος ανάρτησε emoji με στενοχωρημένα πρόσωπα, και ο Τσίμα Μονέκε του Ερυθρού Αστέρα, που έγραψε στο Twitter: «Όχι Κίναν, σταμάτα το».

Keenan no way… stop it — Chima Moneke (@Chimdogg_) November 12, 2025

Μήνυμα στήριξης στον άτυχο αθλητή έστειλε και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μέσω της πλατφόρμας X ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον παίκτη του Ολυμπιακού.

Stay strong, Keenan Evans. Our wishes for a fast recovery! 🙏🏼#paobcaktor pic.twitter.com/CK8OscUmYs — Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 12, 2025

Αναλυτικά και οι υπόλοιπες αναρτήσεις ομάδων και αθλητών:

Former Zalgiris player Keenan Evans suffered an injury in his EuroLeague return game. Stay strong, Keenan. 💚✊🏽 pic.twitter.com/i5rha6i0kj — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 12, 2025

Keenan 💔 — Dzanan Musa (@DzMusa) November 12, 2025