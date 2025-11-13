Σοκ στον Ολυμπιακό: Ρήξη αχίλλειου τένοντα ο Κίναν Έβανς – Μεγάλο το χρονικό διάστημα που θα απουσιάσει από τα παρκέ

αθλητισμός

Κίναν Έβανς

Ο Κίναν Έβανς υπέστη ρήξη αριστερού Αχιλλείου τένοντα. Οι φόβοι του ίδιου και όλων στον Ολυμπιακό για σοβαρό τραυματισμό, στον αγώνα με τη Ζαλγκίρις Κάουνας επιβεβαιώθηκαν. Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε πως έλαβε τ’ αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίες, λίγη ώρα μετά τη νίκη επί της λιθουανικής ομάδας.

Σοκ στον Ολυμπιακό: Αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού ο Κίναν Έβανς – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις

Ο Κίναν Έβανς, μετά από 2:01΄΄ στο παρκέ στην 1η περίοδο, στον μόλις πρώτο αγώνα του στη Euroleague με τη φανέλα του Ολυμπιακού και την πρώτη συμμετοχή του στη διοργάνωση από τις 11 Απριλίου 2024 όταν ήταν παίκτης της σημερινής αντιπάλου των Πειραιωτών… έδειξε να πονά πολύ, χωρίς να έχει πατήσει σε πόδι αντιπάλου. Ο Έβανς, βγήκε υποβασταζόμενος από το παρκέ από τους Άλεκ Πίτες και Μόουζες Ράιτ, χωρίς να μπορεί να πιστέψει την ατυχία του, είχε πάρει τη θέση του τραυματία Φρανκ Νιλικίνα (οπίσθιος μηριαίος).

Ο Μπαρτζώκας είχε ρίξει τον Κίναν Εβανς στη θέση του Τόμας Ουόκαπ 2:16΄΄ πριν το τέλος του 1ου δεκαλέπτου, με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού να φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του Αμερικανού, με το που σηκώθηκε για ζέσταμα από τον πάγκο.

Ο τραυματισμός του Αμερικανού φάνηκε εξ αρχής σοβαρός, με τον ίδιο να λέει “no way, no way”, όπως έπαιρνε τον δρόμο για τ’ αποδυτήρια.

Το χρονικό διάστημα αποθεραπείας για τον συγκεκριμένο σοβαρό τραυματισμό είναι μεγάλος και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να προγραμματίσει το άμεσο μέλλον χωρίς τον Κίναν Έβανς.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Έβανς αντιμετωπίζει ρήξη Αχίλλειου τένοντα. Την πρώτη φορά είχε υποστεί ρήξη δεξιού Αχίλλειου τένοντα και αυτό συνέβη στις 5 Ιανουαρίου του 2023, όταν αγωνιζόταν στη Ζαλγκίρις Κάουνας. Στις 26 Μαΐου του 2024 ο Έβανς υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα ων παίκτης και τότε της Ζαλγκίρις.

00:25 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

