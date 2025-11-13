Τρύφωνας Σαμαράς: «Είναι ωραίο το γυαλί, θέλει όμως να ταιριάζεις με αυτούς που θα συνυπάρξεις»

Για την απουσία του από την τηλεόραση, αλλά και για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε πριν από μερικούς μήνες, μίλησε ο Τρύφωνας Σαμαράς στην εκπομπή Breakfast@Star. Ο γνωστός hair stylist αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και στη στάση ζωής που έχει υιοθετήσει μετά το πρόβλημα υγείας του.

«Όταν μπεις σ’ αυτό το τρυπάκι και κάνεις τηλεόραση, θα ήταν ψέματα να πεις ότι δεν σου λείπει. Είναι ωραίο το γυαλί το άτιμο, τι να κάνουμε. Θέλει όμως και να ταιριάζεις με αυτούς που θα συνυπάρξεις, γιατί μόνος σου… ούτε στον παράδεισο», δήλωσε αρχικά ο Τρύφωνας Σαμαράς.

Αναφερόμενος στην απουσία του από τη μικρή οθόνη, αποκάλυψε πως δεν είχε φέτος καμία τηλεοπτική πρόταση: «Δεν χτύπησε το τηλέφωνό μου τη φετινή σεζόν, εμπάργκο! Δεν έχω τέτοιο πρόβλημα, ειλικρινά, μ’ αρέσει και που δεν είμαι στην τηλεόραση. Θα ήθελα αν θα έβρισκαν κάτι που να μου ταίριαζε. Έχω μιλήσει για κάποιες προτάσεις, αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο».

Ο Τρύφωνας Σαμαράς μίλησε, όμως, και για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή: «Πέρσι, τέτοια εποχή, μόλις αντιλήφθηκα ότι έχω τον πόνο, πήρα ο ίδιος τη γιατρό μου την ώρα που ήταν να ταξιδέψω. Της είπα “έχω έντονους πόνους και έρχομαι στο νοσοκομείο να εγχειριστώ”. Αν έφευγα δηλαδή και πήγαινα στο αεροπλάνο, θα γινόταν όλο αυτό και μπορεί να μη ζούσα».

Κλείνοντας, ο γνωστός hair stylist υπογράμμισε ότι πλέον έχει αλλάξει προτεραιότητες στη ζωή του, δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στην υγεία του. «Έχω φτάσει σε ένα σημείο που βάζω προτεραιότητα την υγεία μου, παρά τη δουλειά μου», τόνισε χαρακτηριστικά.