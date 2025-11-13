Τραγωδία στον Βόλο: 75χρονος εντοπίστηκε νεκρός δίπλα στο αυτοκίνητό του στην Δράκεια Πηλίου

Η επιχείρηση αναζήτησης του 75χρονου άνδρα στη Δράκεια Πηλίου κατέληξε με τον πιο οδυνηρό τρόπο, καθώς οι αρχές εντόπισαν τον ηλικιωμένο νεκρό σε απόκρημνη πλαγιά, δίπλα στο αυτοκίνητό του. Η εξέλιξη έβαλε τέλος στην αγωνία των συγγενών του, οι οποίοι είχαν κινητοποιηθεί από νωρίς, όταν εκείνος δεν επέστρεψε στο σπίτι του.

Ο άνδρας είχε μεταβεί στα κτήματά του για αγροτικές εργασίες, χωρίς όμως να δώσει έκτοτε κανένα σημάδι ζωής. Η ανησυχία της οικογένειας οδήγησε στην άμεση ενημέρωση των αρχών, οι οποίες ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες στην ορεινή περιοχή γύρω από τη Δράκεια. Στο σημείο έφτασαν δύο οχήματα και έξι εθελοντές της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας, που «χτένισαν» τα δύσβατα μονοπάτια, τις πλαγιές και τις διαδρομές που οδηγούν προς το Πήλιο.

Οι έρευνες κατέληξαν στον εντοπισμό του 75χρονου, ο οποίος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του δίπλα στο όχημά του, σε σημείο με μεγάλη κλίση. Οι συνθήκες υπό τις οποίες ο ηλικιωμένος κατέληξε στη χαράδρα δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του κατά την επιστροφή του από το κτήμα.

Η Πυροσβεστική παρέλαβε τη σορό του άνδρα, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.