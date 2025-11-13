Η G7 καταδικάζει την κλιμάκωση του πολέμου στο Σουδάν – H χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο

ΣΟΥΔΑΝ

Η ομάδα των επτά πιο ανεπτυγμένων χωρών (G7), καταδίκασε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, την Τετάρτη, την κλιμάκωση των συγκρούσεων στο Σουδάν, ενός πολέμου που διαρκεί πάνω από δύο χρόνια και έχει επιδεινωθεί δραματικά τις τελευταίες εβδομάδες.

«Καταδικάζουμε τον καταστροφικό αντίκτυπο αυτού του πολέμου στους αμάχους, ιδίως τον λιμό που έχει οδηγήσει στη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο. Καταδικάζουμε απερίφραστα τη σεξουαλική βία», αναφέρει το ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μετά το πέρας της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της G7 (ΗΠΑ, Γαλλία, Καναδάς, Ιταλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιαπωνία) στον Νιαγάρα, στα καναδοαμερικανικά σύνορα, από την Τρίτη.

Η τρίτη μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής αιμορραγεί από τον Απρίλιο του 2023, όταν ξέσπασε πόλεμος για την εξουσία ανάμεσα στον τακτικό στρατό και στους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ). Η ένοπλη σύρραξη έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει ξεριζώσει τουλάχιστον 12 εκατομμύρια άλλους κι έχει προκαλέσει αυτήν που τα Ηνωμένα Έθνη χαρακτηρίζουν τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στην υφήλιο σήμερα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

