Ρούμπιο: Ουδείς στην G7 έθιξε το θέμα της Βενεζουέλας – Να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων στο Σουδάν

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη πως καμιά από τις χώρες μέλη της G7 δεν έθιξε το ζήτημα της Βενεζουέλας κατά τη διάρκεια της συνόδου της στον Καναδά.

«Κανένας δεν μίλησε γι’ αυτό», είπε ο κ. Ρούμπιο σε δημοσιογράφους μετά τις διήμερες συνομιλίες στο Οντάριο. Διέψευσε εξάλλου, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές», δημοσίευμα του CNN κατά το οποίο η Βρετανία, παρότι στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, αποφάσισε να αναστείλει την ανταλλαγή πληροφοριών για τις θέσεις σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά, διότι δεν θέλει να θεωρηθεί συνένοχη στα φονικά αεροπορικά πλήγματα του αμερικανικού στρατού από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων στους παραστρατιωτικούς των ΔΤΥ στο Σουδάν

Παράλληλα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ κάλεσε να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων στους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) στο Σουδάν, όπου ο εμφύλιος πόλεμος των τελευταίων δυο και πλέον χρόνων επιδεινώθηκε περαιτέρω τις τελευταίες εβδομάδες.

«Κάτι πρέπει να γίνει για να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων και η υποστήριξη στις ΔΤΥ, καθώς συνεχίζουν να προελαύνουν», είπε ο κ. Ρούμπιο σε δημοσιογράφους.

Αφού οι παραστρατιωτικοί έθεσαν υπό τον πλήρη έλεγχό τους την αχανή δυτική περιοχή Νταρφούρ, εν μέσω καταγγελιών για σφαγές αμάχων ιδίως σε νοσοκομείο στην Ελ Φάσερ, οι μάχες πλέον επικεντρώνονται στη γειτονική περιοχή Κορντοφάν.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters