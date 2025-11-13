Ρούμπιο: Ουδείς στην G7 έθιξε το θέμα της Βενεζουέλας – Να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων στο Σουδάν

Ρούμπιο

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη πως καμιά από τις χώρες μέλη της G7 δεν έθιξε το ζήτημα της Βενεζουέλας κατά τη διάρκεια της συνόδου της στον Καναδά.

Ρούμπιο: Αισιοδοξία για την έγκριση από το ΣΑ του ΟΗΕ του σχεδίου για τη Γάζα

«Κανένας δεν μίλησε γι’ αυτό», είπε ο κ. Ρούμπιο σε δημοσιογράφους μετά τις διήμερες συνομιλίες στο Οντάριο. Διέψευσε εξάλλου, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές», δημοσίευμα του CNN κατά το οποίο η Βρετανία, παρότι στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, αποφάσισε να αναστείλει την ανταλλαγή πληροφοριών για τις θέσεις σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά, διότι δεν θέλει να θεωρηθεί συνένοχη στα φονικά αεροπορικά πλήγματα του αμερικανικού στρατού από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων στους παραστρατιωτικούς των ΔΤΥ στο Σουδάν

Βενεζουέλα: Απαντά με γενική κινητοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων και της Μπολιβαριανής Πολιτοφυλακής στην αποστολή της αρμάδας των ΗΠΑ

Παράλληλα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ κάλεσε να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων στους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) στο Σουδάν, όπου ο εμφύλιος πόλεμος των τελευταίων δυο και πλέον χρόνων επιδεινώθηκε περαιτέρω τις τελευταίες εβδομάδες.

«Κάτι πρέπει να γίνει για να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων και η υποστήριξη στις ΔΤΥ, καθώς συνεχίζουν να προελαύνουν», είπε ο κ. Ρούμπιο σε δημοσιογράφους.

Αφού οι παραστρατιωτικοί έθεσαν υπό τον πλήρη έλεγχό τους την αχανή δυτική περιοχή Νταρφούρ, εν μέσω καταγγελιών για σφαγές αμάχων ιδίως σε νοσοκομείο στην Ελ Φάσερ, οι μάχες πλέον επικεντρώνονται στη γειτονική περιοχή Κορντοφάν.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

σχολίασε κι εσύ

04:10 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

04:10 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Εκατοντάδες συλληφθέντες από την αστυνομία μετανάστευσης αφέθηκαν ελεύθεροι, με εντολή δικαστή στο Ιλινόι

Αμερικανός ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε χθες Τετάρτη την αποφυλάκιση υφ’ όρον των εκατοντάδω...
03:41 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Εγκρίθηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων ο τερματισμός του μακροβιότερου shutdown στην χώρα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε το βράδυ της Τετάρτης τη νομοθετική πρόταση που ανοί...
03:33 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Η G7 καταδικάζει την κλιμάκωση του πολέμου στο Σουδάν – H χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο

Η ομάδα των επτά πιο ανεπτυγμένων χωρών (G7), καταδίκασε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, την ...
02:19 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Ρούμπιο: Αισιοδοξία για την έγκριση από το ΣΑ του ΟΗΕ του σχεδίου για τη Γάζα

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε την Τετάρτη την αισιοδοξία του για την έγκριση, από...
