Ρούμπιο: Αισιοδοξία για την έγκριση από το ΣΑ του ΟΗΕ του σχεδίου για τη Γάζα

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε την Τετάρτη την αισιοδοξία του για την έγκριση, από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, του σχεδίου απόφασης που αφορά τη συγκρότηση διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης (ΔΔΣ), που η Ουάσινγκτον επιδιώκει να αναπτυχθεί το προσεχές διάστημα, στη Λωρίδα της Γάζας.

COP30: Εισβολή διαδηλωτών και τραυματίες στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στη Βραζιλία – ΒΙΝΤΕΟ

«Είμαστε αισιόδοξοι. Σημειώσαμε πρόοδο ως προς τη φρασεολογία της απόφασης κι ελπίζω πως θα την οριστικοποιήσουμε πολύ σύντομα», δήλωσε ο κ. Ρούμπιο σε δημοσιογράφους μετά τη διήμερη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G7 στον Καναδά.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

