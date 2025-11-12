COP30: Εισβολή διαδηλωτών και τραυματίες στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στη Βραζιλία – ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση επικράτησε στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30) στο Μπελέμ της Βραζιλίας, όταν ομάδα διαδηλωτών εισέβαλε στον χώρο του συνεδρίου, προκαλώντας συγκρούσεις με τη φρουρά ασφαλείας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δεκάδες ακτιβιστές μπήκαν βίαια στο συνεδριακό κέντρο όπου διεξάγεται η COP30, κρατώντας ορισμένοι ρόπαλα και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι φρουροί ασφαλείας του ΟΗΕ προσπάθησαν να τους απομακρύνουν, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν συμπλοκές.

⚠️Agora: Indígenas Tupinambás e manifestantes ligados ao PSOL invadem sede da COP30 em Belém. Protesto é por taxação de grandes fortunas para financiar políticas climáticas. pic.twitter.com/K0AXu76mAz — Túlio Amâncio (@tulio_amancio) November 11, 2025

Αυτόπτης μάρτυρας του Reuters ανέφερε ότι ένας φρουρός απομακρύνθηκε από το σημείο με αναπηρικό αμαξίδιο, κρατώντας την κοιλιά του, πιθανότατα τραυματισμένος. Οι διαδηλωτές, που υπολογίζονται σε εκατοντάδες, αποχώρησαν λίγη ώρα αργότερα, ενώ ορισμένοι φρουροί υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς. Ένας από αυτούς δήλωσε ότι χτυπήθηκε στο κεφάλι από τύμπανο που πέταξε διαδηλωτής, με αποτέλεσμα να υποστεί τραύμα στο μέτωπο.

🚨🇧🇷 BREAKING: PROTESTERS STORM COP30 IN BRAZIL Demonstrators in traditional indigenous garb break down doors and clash with security inside UN climate summit in Belem. Source: @RapidReport2025 pic.twitter.com/S9SxsMcV9Q — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 11, 2025

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ομάδα διαδηλωτών να τρέχει προς την είσοδο του συνεδριακού κέντρου, να σπρώχνει τις πόρτες και να περνά από αφύλακτα σημεία ασφαλείας. Σε άλλο βίντεο, διαδηλωτές ντυμένοι στα κίτρινα φαίνονται να πανηγυρίζουν κρατώντας πλακάτ, ενώ το προσωπικό ασφαλείας προσπαθεί να τους απωθήσει.

✊🏽 Pueblos del Bajo Tapajós irrumpen en la COP30 y denuncian el falso discurso climático. “Mientras hablan de sostenibilidad, destruyen la Amazonía”, advirtieron desde Belém. La acción del Movimiento Juntos y comunidades indígenas visibiliza la contradicción entre los… pic.twitter.com/qQdgD5nGXj — Somos el Medio (@Somoselmedio) November 11, 2025

Η COP30 ξεκίνησε στις 10 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 21 Νοεμβρίου, με τη φετινή διοργάνωση να διεξάγεται στο Μπελέμ, στα όρια του Αμαζονίου. Η επιλογή της πόλης έχει προκαλέσει αντιδράσεις και συζητήσεις, καθώς πολλοί θεωρούν ότι η διεξαγωγή μιας διάσκεψης για το κλίμα σε περιοχή που πλήττεται από αποψίλωση και περιβαλλοντική εκμετάλλευση στέλνει αντικρουόμενο μήνυμα.

Η διάσκεψη πραγματοποιείται σε κρίσιμη συγκυρία για την παγκόσμια προσπάθεια ενάντια στην κλιματική αλλαγή, με το επίκεντρο να βρίσκεται στη χρηματοδότηση πράσινων πολιτικών και στη δίκαιη μετάβαση των αναπτυσσόμενων χωρών προς πιο βιώσιμα μοντέλα ανάπτυξης.

Πρόκειται για αναπτυσσόμενη είδηση, με περισσότερες πληροφορίες να αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες.