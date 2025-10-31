Σουδάν: Οι παραστρατιωτικοί συνέλαβαν μαχητές τους μετά τη σφαγή στην Ελ Φάσερ – Στη φυλακή ο «χασάπης του αιώνα» που δημοσίευε εκτελέσεις στο TikTok

Nέα αποτρόπαια ευρήματα και εικόνες από τη φρίκη του πολέμου στο Σουδάν, που συγκλονίζουν τη διεθνή κοινότητα, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Λίγες ημέρες μετά την πτώση της πόλης Ελ Φάσερ στα χέρια των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF), η παραστρατιωτική οργάνωση ανακοίνωσε ότι συνέλαβε αρκετούς μαχητές της που κατηγορούνται για θηριωδίες κατά την κατάληψη της πόλης, ενώ αξιωματούχος του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι «ο τρόμος συνεχίζεται» στο Νταρφούρ και στην γειτονική περιοχή του Κορντοφάν.

Οι RSF, που βρίσκονται σε πόλεμο με τις Σουδανικές Ένοπλες Δυνάμεις (SAF) από τον Απρίλιο του 2023, κατέλαβαν την Ελ Φάσερ την Κυριακή, εκδιώκοντας τις τελευταίες κυβερνητικές δυνάμεις από το δυτικό Νταρφούρ, έπειτα από πολιορκία 18 μηνών που χαρακτηρίστηκε από βομβαρδισμούς και λιμοκτονία.

Ωστόσο, η νίκη τους συνοδεύτηκε από μαρτυρίες για μαζικές σφαγές και εγκλήματα πολέμου.

Επιζώντες που έφτασαν στην κοντινή πόλη Ταουίλα δήλωσαν στο AFP ότι είδαν «παιδιά να εκτελούνται μπροστά στους γονείς τους» και πολίτες να «ξυλοκοπούνται και να ληστεύονται καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν».

Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 2.000 άμαχοι δολοφονήθηκαν από μέλη των RSF μέσα σε μόλις 48 ώρες μετά την πτώση της πόλης.

Η σύγκρουση, που ξέσπασε αρχικά στην πρωτεύουσα Χαρτούμ τον Απρίλιο του 2023, έχει εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα, προκαλώντας έναν από τους χειρότερους ανθρωπιστικούς εφιάλτες των τελευταίων δεκαετιών.

Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 150.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους πολλοί άμαχοι, ενώ περισσότεροι από 14 εκατομμύρια έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ο λιμός έχει σαρώσει μεγάλες περιοχές, αναγκάζοντας οικογένειες να τρέφονται ακόμη και με χόρτα για να επιβιώσουν.

Αμπού Λούλου: Ο «χασάπης του αιώνα»

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης, οι RSF ανέφεραν ότι έχουν συλλάβει αρκετούς μαχητές που κατηγορούνται για «παραβιάσεις που συνέβησαν κατά την απελευθέρωση της Ελ Φάσερ», ανάμεσά τους και έναν άνδρα γνωστό ως Αμπού Λούλου, ο οποίος εμφανίστηκε σε πολλά βίντεο στο TikTok να πραγματοποιεί συνοπτικές εκτελέσεις.

Σε ένα από τα βίντεο, το οποίο επαληθεύτηκε από το AFP, φαίνεται να πυροβολεί άοπλους άνδρες εξ επαφής.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σκληρές εικόνες

🇸🇩 URGENT: RSF Commander Issa Abu Lolo EXECUTES 15+ civilians point-blank in al-Fashir, Darfur. Horrific video proof exists too brutal to post. This is genocide. #SudanGenocide #StopRSF #Darfur @UN pic.twitter.com/kzMnQt9Wp7 — NewsDaily🪖🗞️🚨 (@XNews24_7) October 29, 2025



Σε άλλο, στέκεται ανάμεσα σε ένοπλους άνδρες που πανηγυρίζουν κοντά σε δεκάδες πτώματα και καμένα οχήματα.

Η οργάνωση δημοσίευσε βίντεο που φέρεται να δείχνει τον Αμπού Λούλου πίσω από τα κάγκελα, υποστηρίζοντας ότι κρατείται σε φυλακή του βόρειου Νταρφούρ. Στο ίδιο βίντεο, ένα μέλος των RSF δηλώνει: «Ο Αμπού Λούλου έχει συλληφθεί και θα οδηγηθεί σε δίκαιη δίκη σύμφωνα με τον νόμο».

The UAE-backed Rapid Support Forces said they arrested several individuals, including Brig. Gen. Al-Fatih Abdallah Idris, known as “Issa Abu Lulu,” for “violations” committed during the capture of El Fasher, where he and others were recorded executing dozens of civilians. The… pic.twitter.com/ibRPxj0INj — TabZ (@TabZLIVE) October 30, 2025



Οι RSF διαβεβαίωσαν επίσης για την προσήλωσή τους «στον νόμο, στους κανόνες συμπεριφοράς και στη στρατιωτική πειθαρχία κατά τη διάρκεια του πολέμου», υποστηρίζοντας ότι έχουν ξεκινήσει έρευνες για να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ωστόσο, από την Κυριακή, βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν άνδρες με στολές των RSF να εκτελούν συνοπτικά πολίτες γύρω από την πόλη, η οποία έχει αποκοπεί πλήρως από κάθε επικοινωνία μετά την πτώση της.

Σε βίντεο, που αναρτήθηκε τη Δευτέρα, ο Αμπού Λούλου -του οποίου το πραγματικό όνομα είναι ταξίαρχος Αλ-Φάτεχ Αμπντάλα Ιντρίς- καυχήθηκε ότι μπορεί να ευθύνεται προσωπικά «για τη σφαγή περισσότερων από 2.000 ανθρώπων».



Σε άλλα ανατριχιαστικά πλάνα, φαίνεται να χαμογελά ειρωνικά καθώς «κοροϊδεύει τρεις άνδρες που τον ικετεύουν για τη ζωή τους». Ο πολέμαρχος, που έχει χαρακτηριστεί «ο χασάπης του αιώνα» μετά την εμφάνισή του σε πολλά βίντεο με εκτελέσεις στο TikTok, αγνοεί τις εκκλήσεις τους και τους πυροβολεί.

Ο Αμπού Λούλου, που θεωρείται «σταρ» των πρόσφατων βίντεο βίας στο Σουδάν, έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους στην πλατφόρμα, εμφανιζόμενος περήφανα με το διακριτικό των RSF. Έχει επίσης μακρά ιστορία κατηγοριών για εγκλήματα πολέμου από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τον Αύγουστο είχε καταγραφεί σε παρόμοιες εκτελέσεις σε διάφορα σημεία του Σουδάν, μεταξύ αυτών και σε ένα περιστατικό στα περίχωρα της Ελ Φάσερ. Σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση του Sudans Post, ο Αμπού Λούλου φέρεται να ανάγκασε έναν άνδρα -ο οποίος είπε ότι ήταν ιδιοκτήτης εστιατορίου- να αποκαλύψει το σημείο όπου βρισκόταν ο διοικητής μιας αντίπαλης μεραρχίας πεζικού.



Όταν εκείνος δίστασε, ο Αμπού Λούλου απαίτησε να «μιλήσει καθαρά», λέγοντας: «Ορκίζομαι στον Θεό, δεν μιλάω πολύ και δεν λυπάμαι κανέναν. Από τότε που ο Θεός ίδρυσε τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης, δεν έχω λυπηθεί κανέναν – ούτε αιχμάλωτο, ούτε κανέναν άλλον».

Ο τρομοκρατημένος άνδρας επέμεινε ότι δεν είχε τις πληροφορίες που ζητούσε. Ο Αμπού Λούλου τότε τον ρώτησε για την εθνική του καταγωγή, πριν τραβήξει το όπλο του και τον πυροβολήσει εν ψυχρώ.

Με πληροφορίες από: France24, Daily Mail