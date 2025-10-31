Σουδάν: Οι παραστρατιωτικοί συνέλαβαν μαχητές τους μετά τη σφαγή στην Ελ Φάσερ – Στη φυλακή ο «χασάπης του αιώνα» που δημοσίευε εκτελέσεις στο TikTok

Enikos Newsroom

διεθνή

Σουδάν: Οι παραστρατιωτικοί συνέλαβαν μαχητές τους μετά τη σφαγή στην Ελ Φάσερ – Στη φυλακή ο «χασάπης του αιώνα» που δημοσίευε εκτελέσεις στο TikTok

Nέα αποτρόπαια ευρήματα και εικόνες από τη φρίκη του πολέμου στο Σουδάν, που συγκλονίζουν τη διεθνή κοινότητα, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Φρίκη στο Σουδάν με τις μαζικές εκτελέσεις της RSF – Ο άνθρωπος που ηγείται της σφαγής και η εμπλοκή των ΗΠΑ στο διπλωματικό «Κουρτέτο»

Λίγες ημέρες μετά την πτώση της πόλης Ελ Φάσερ στα χέρια των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF), η παραστρατιωτική οργάνωση ανακοίνωσε ότι συνέλαβε αρκετούς μαχητές της που κατηγορούνται για θηριωδίες κατά την κατάληψη της πόλης, ενώ αξιωματούχος του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι «ο τρόμος συνεχίζεται» στο Νταρφούρ και στην γειτονική περιοχή του Κορντοφάν.

Πηγή: Χ

Οι RSF, που βρίσκονται σε πόλεμο με τις Σουδανικές Ένοπλες Δυνάμεις (SAF) από τον Απρίλιο του 2023, κατέλαβαν την Ελ Φάσερ την Κυριακή, εκδιώκοντας τις τελευταίες κυβερνητικές δυνάμεις από το δυτικό Νταρφούρ, έπειτα από πολιορκία 18 μηνών που χαρακτηρίστηκε από βομβαρδισμούς και λιμοκτονία.

Σουδάν: Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν μαζικές σφαγές αμάχων από παραστρατιωτικούς – Το έδαφος έχει βαφτεί κόκκινο

Ωστόσο, η νίκη τους συνοδεύτηκε από μαρτυρίες για μαζικές σφαγές και εγκλήματα πολέμου.

Φωτογραφία: AP

Επιζώντες που έφτασαν στην κοντινή πόλη Ταουίλα δήλωσαν στο AFP ότι είδαν «παιδιά να εκτελούνται μπροστά στους γονείς τους» και πολίτες να «ξυλοκοπούνται και να ληστεύονται καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν».

Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 2.000 άμαχοι δολοφονήθηκαν από μέλη των RSF μέσα σε μόλις 48 ώρες μετά την πτώση της πόλης.

Φωτογραφία: AP

Η σύγκρουση, που ξέσπασε αρχικά στην πρωτεύουσα Χαρτούμ τον Απρίλιο του 2023, έχει εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα, προκαλώντας έναν από τους χειρότερους ανθρωπιστικούς εφιάλτες των τελευταίων δεκαετιών.

Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 150.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους πολλοί άμαχοι, ενώ περισσότεροι από 14 εκατομμύρια έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ο λιμός έχει σαρώσει μεγάλες περιοχές, αναγκάζοντας οικογένειες να τρέφονται ακόμη και με χόρτα για να επιβιώσουν.

Αμπού Λούλου: Ο «χασάπης του αιώνα»

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης, οι RSF ανέφεραν ότι έχουν συλλάβει αρκετούς μαχητές που κατηγορούνται για «παραβιάσεις που συνέβησαν κατά την απελευθέρωση της Ελ Φάσερ», ανάμεσά τους και έναν άνδρα γνωστό ως Αμπού Λούλου, ο οποίος εμφανίστηκε σε πολλά βίντεο στο TikTok να πραγματοποιεί συνοπτικές εκτελέσεις.

Πηγή: Χ

Σε ένα από τα βίντεο, το οποίο επαληθεύτηκε από το AFP, φαίνεται να πυροβολεί άοπλους άνδρες εξ επαφής.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σκληρές εικόνες


Σε άλλο, στέκεται ανάμεσα σε ένοπλους άνδρες που πανηγυρίζουν κοντά σε δεκάδες πτώματα και καμένα οχήματα.

Η οργάνωση δημοσίευσε βίντεο που φέρεται να δείχνει τον Αμπού Λούλου πίσω από τα κάγκελα, υποστηρίζοντας ότι κρατείται σε φυλακή του βόρειου Νταρφούρ. Στο ίδιο βίντεο, ένα μέλος των RSF δηλώνει: «Ο Αμπού Λούλου έχει συλληφθεί και θα οδηγηθεί σε δίκαιη δίκη σύμφωνα με τον νόμο».


Οι RSF διαβεβαίωσαν επίσης για την προσήλωσή τους «στον νόμο, στους κανόνες συμπεριφοράς και στη στρατιωτική πειθαρχία κατά τη διάρκεια του πολέμου», υποστηρίζοντας ότι έχουν ξεκινήσει έρευνες για να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ωστόσο, από την Κυριακή, βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν άνδρες με στολές των RSF να εκτελούν συνοπτικά πολίτες γύρω από την πόλη, η οποία έχει αποκοπεί πλήρως από κάθε επικοινωνία μετά την πτώση της.

Σε βίντεο, που αναρτήθηκε τη Δευτέρα, ο Αμπού Λούλου -του οποίου το πραγματικό όνομα είναι ταξίαρχος Αλ-Φάτεχ Αμπντάλα Ιντρίς- καυχήθηκε ότι μπορεί να ευθύνεται προσωπικά «για τη σφαγή περισσότερων από 2.000 ανθρώπων».


Σε άλλα ανατριχιαστικά πλάνα, φαίνεται να χαμογελά ειρωνικά καθώς «κοροϊδεύει τρεις άνδρες που τον ικετεύουν για τη ζωή τους».  Ο πολέμαρχος, που έχει χαρακτηριστεί «ο χασάπης του αιώνα» μετά την εμφάνισή του σε πολλά βίντεο με εκτελέσεις στο TikTok, αγνοεί τις εκκλήσεις τους και τους πυροβολεί.

Ο Αμπού Λούλου, που θεωρείται «σταρ» των πρόσφατων βίντεο βίας στο Σουδάν, έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους στην πλατφόρμα, εμφανιζόμενος περήφανα με το διακριτικό των RSF. Έχει επίσης μακρά ιστορία κατηγοριών για εγκλήματα πολέμου από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τον Αύγουστο είχε καταγραφεί σε παρόμοιες εκτελέσεις σε διάφορα σημεία του Σουδάν, μεταξύ αυτών και σε ένα περιστατικό στα περίχωρα της Ελ Φάσερ. Σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση του Sudans Post, ο Αμπού Λούλου φέρεται να ανάγκασε έναν άνδρα -ο οποίος είπε ότι ήταν ιδιοκτήτης εστιατορίου- να αποκαλύψει το σημείο όπου βρισκόταν ο διοικητής μιας αντίπαλης μεραρχίας πεζικού.


Όταν εκείνος δίστασε, ο Αμπού Λούλου απαίτησε να «μιλήσει καθαρά», λέγοντας: «Ορκίζομαι στον Θεό, δεν μιλάω πολύ και δεν λυπάμαι κανέναν. Από τότε που ο Θεός ίδρυσε τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης, δεν έχω λυπηθεί κανέναν – ούτε αιχμάλωτο, ούτε κανέναν άλλον».

Ο τρομοκρατημένος άνδρας επέμεινε ότι δεν είχε τις πληροφορίες που ζητούσε. Ο Αμπού Λούλου τότε τον ρώτησε για την εθνική του καταγωγή, πριν τραβήξει το όπλο του και τον πυροβολήσει εν ψυχρώ.

Με πληροφορίες από: France24, Daily Mail

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ασπρόπυργος: 10χρονη μαθήτρια κατέρρευσε την ώρα της γυμναστικής

Οι εργαστηριακοί γιατροί κλείνουν τα εργαστήριά τους στις 7 Νοεμβρίου

Daily Express: Η Σάμος στους «απίθανους προορισμούς» της Ευρώπης που θα συνδέονται με τη Μ. Βρετανία το 2026- Οι λόγοι που ...

Επιτόκια: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία της ΤτΕ για δάνεια και καταθέσεις

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Μπορεί να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 27 δευτερόλεπτα

Πώς να αντικαταστήσεις το μενού Έναρξης των Windows 11 με κάτι καλύτερο
περισσότερα
18:58 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Πολωνία: Μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική – Το τρίτο περιστατικό αυτή την εβδομάδα

Η Πολωνία ανακοίνωσε σήμερα ότι μαχητικά της αεροσκάφη αναχαίτισαν ένα ρωσικό αναγνωριστικό αε...
18:49 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Λούβρο: Οι ληστές αποπειράθηκαν να πουλήσουν στο Dark Web τα κοσμήματα, σύμφωνα με ισραηλινή ιστοσελίδα – Επί χρόνια εκτεθειμένο το μουσείο

Οι ληστές του Λούβρου προσπάθησαν να διαπραγματευτούν με ισραηλινή εταιρεία για την πώληση των...
18:38 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Φάτος Νάνο: Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας

Ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας, Φάτος Νάνο, έφυγε σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, από τη ζω...
18:30 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αγνοεί επιδεικτικά τον Άντριου – Η στιγμή που προανήγγειλε τη ρήξη στη σχέση τους

Η απομάκρυνση του πρίγκιπα Άντριου από κάθε βασιλικό αξίωμα και προνόμιο φαίνεται πως αποτέλεσ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς