Ισραήλ: Ο ακροδεξιός υπουργός Μπεν-Γκβιρ ζητεί «θανατική ποινή» για αλυσοδεμένους Παλαιστίνιους – Δείτε το βίντεο

Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ανήρτησε σήμερα στο Telegram ένα βίντεο όπου στέκεται μπροστά σε μια σειρά Παλαιστινίων κρατουμένων, αλυσοδεμένων στο έδαφος, με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη τους, απαιτώντας επιβολή «θανατικής ποινής για τρομοκράτες».

«Αυτοί οι τύποι από τη Νούχμπα (σ.σ. ειδικές δυνάμεις της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς) ήρθαν να σκοτώσουν τα παιδιά, τις γυναίκες, τα μωρά μας. Κοιτάξτε τους σήμερα. Τους παρέχονται οι στοιχειώδεις συνθήκες (κράτησης). Αλλά υπάρχει ακόμα κάτι που πρέπει να γίνει: η θανατική ποινή για τρομοκράτες», είπε δείχνοντας τους κρατούμενους ο ακροδεξιός υπουργός, γνωστός για την εμπρηστική ρητορική του.


Με βάση την ισχύουσα ισραηλινή νομοθεσία, όσοι καταδικάζονται για τρομοκρατικές ενέργειες αντιμετωπίζουν ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Ο Μπεν-Γκβιρ έχει ήδη απειλήσει να αποσύρει την υποστήριξή του στον κυβερνητικό συνασπισμό του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον οποίο ο ακροδεξιός υπουργός με το κόμμα του συμμετέχει, αν το νομοσχέδιο που προωθεί ο τελευταίος υπέρ της επιβολής «θανατικής ποινής για τρομοκράτες» δεν τεθεί προς ψηφοφορία στην Κνεσέτ (κοινοβούλιο) έως τις 9 Νοεμβρίου.


Μαζί με το βίντεο που δημοσίευσε σήμερα ο ακροδεξιός υπουργός ανήρτησε ένα κείμενο που ισχυρίζεται ότι μετά την εξάλειψη των ηγετών της Χαμάς, όπως ο Μοχάμεντ Σινουάρ, τον Μάιο, το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα «βασάνισε ομήρους».

Ο Μπεν-Γκβιρ καυχήθηκε επίσης για τις σκληρές συνθήκες κράτησης που επιβάλλονται σε Παλαιστίνιους κρατούμενους.

«Ρωτήστε οποιονδήποτε τρομοκράτη που έχει περάσει από τη φυλακή μου αν θα ήθελε να επιστρέψει. Φοβούνται, τρέμουν και ο αριθμός των επιθέσεων έχει μειωθεί δραματικά», είπε.

Σε ένα άλλο βίντεο που κοινοποίησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Αύγουστο, ο ακροδεξιός υπουργός εθεάθη να απειλεί τον επί χρόνια φυλακισμένο Παλαιστίνιο ηγέτη Μαρουάν Μπαργούτι, ο οποίος φαινόταν σωματικά αποδυναμωμένος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

