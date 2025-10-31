Συνελήφθη γνωστός σεφ για χρέη που υπερβαίνουν τις 350.000 ευρώ προς το Δημόσιο

Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε γνωστό τηλεοπτικό σεφ, για χρέη στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο γνωστός σεφ φέρεται να έχει καταδικαστεί για μη απόδοση ΦΠΑ, που υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σεφ, ο οποίος έχει βραβευτεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό φέρεται να διατηρούσε για περίπου πέντε χρόνια επιχείρηση εμπορίας τροφίμων, μέσω της οποίας φέρεται να απέφυγε να αποδώσει τα οφειλόμενα ποσά στο Δημόσιο.

Οι Αρχές εξέδωσαν βούλευμα εις βάρος του, ενώ το πρωί της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με σκοπό να εκτίσει την ποινή του.