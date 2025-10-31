Τσουκαλάς: Να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ και η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα του κλεισίματος καταστημάτων ΕΛΤΑ άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «ο φορέας υποχρεούται με τη σύμβαση του 2022 να διασφαλίζει μια καθολική ταχυδρομική υπηρεσία»

Η κυβέρνηση «δεν μπορεί να λέει ότι θέλει να λύσει το δημογραφικό και να κρατήσει τον κόσμο στην περιφέρεια και να κλείνουν οι τράπεζες, να κλείνουν τα ΕΛΤΑ, να κλείνουν όλα όσα στην ουσία διαμορφώνουν ένα δίχτυ ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής στην περιφέρεια», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο Mega και την κάλεσε να δώσει εξηγήσεις για το «ποια καταστήματα θα κλείσουν, με ποια κριτήρια και με ποια γνωμοδότηση».

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για το «αν το μόνιμο προσωπικό θα παραμείνει στα ΕΛΤΑ ή αν θα δούμε αναγκαστικές μετατάξεις σε άλλες υπηρεσίες» και αν αυτές μπορεί αυτές να φτάσουν να είναι και σε άλλες περιοχές από εκεί όπου έμεναν.

Δεδομένης και της ερώτησης που έχει καταθέσει για το ζήτημα η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ από χθες στη Βουλή, ο κ. Τσουκαλάς ξεκαθάρισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «εμάς μας ενδιαφέρει να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι και η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία. Να γνωρίζουμε ότι θα εξακολουθεί ο συνταξιούχος να μπορεί να παίρνει τη σύνταξή του χωρίς να πληρώνει εκεί που την έπαιρνε έως τώρα. Και μας νοιάζει να βρεθεί και ο τρόπος να μην ερημώσει η περιφέρεια».

Όπως υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, τα ΕΛΤΑ έχουν σημειώσει αύξηση του κύκλου εργασιών το 2024 σε σχέση με το 2023, εκτιμώντας ότι «εφόσον πράγματι αυξάνεται κερδοφορία, πρέπει να φανεί η κοινωνική και εταιρική ευθύνη σε σχέση με την αποστολή του φορέα που είναι η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία».

Για δηλώσεις Φεύγα και Διαμαντοπούλου

Σχετικά με τη χθεσινή δήλωση του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλη Φεύγα, «που χαρακτήρισε ‘βολεμένους’ τους αγρότες που βγήκαν στους δρόμους και εξέφρασε την αμφιβολία του για το αν είναι πραγματικοί αγρότες», ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να πει «εάν υιοθετεί αυτό το οποίο λέει ο κ. Φεύγας». «Και, τελικά, ποιοι είναι οι κανονικοί αγρότες για τη Νέα Δημοκρατία; Ο ‘Φραπές’ και ο ‘Χασάπης’;», πρόσθεσε.

Αναφορικά με χθεσινές δηλώσεις της υπεύθυνης Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς «επανέλαβε τη χθεσινή τοποθέτηση της ‘Αννας Διαματοπούλου που χαρακτήρισε ισχυρό πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη», υπογραμμίζοντας ότι «οριοθέτησε ακριβώς και ποια είναι η στάση του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις συνεργασίες, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι άλλο πράγμα ο διάλογος και άλλο πράγμα η αυτόνομη πορεία που είναι δεδομένη». «Το ΠΑΣΟΚ θέλει μέσω μιας αμφίπλευρης πολιτικής διεύρυνσης και προς την αριστερά και προς το κέντρο να μπορέσει να διαμορφώσει όρους πολιτικής και εκλογικής πλειοψηφίας για να δώσει φωνή στην κοινωνική πλειοψηφία που ζητά αλλαγή σελίδας», τόνισε.

Κατηγόρησε, επιπλέον, «όσους προσπάθησαν να διαστρεβλώσουν τις δηλώσεις της κ. Διαμαντοπούλου», κάνοντας λόγο για «προσπάθεια αποσταθεροποίησης που επιχειρείται -τόσο για το ΠΑΣΟΚ όσο και για τον Νίκο Ανδρουλάκη-, η οποία εκπορεύεται από το Μέγαρο Μαξίμου και από κύκλους οι οποίοι δεν θέλουν ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, γιατί ξέρουν ότι μόνο αυτό μπορεί να αντιμετωπίσει τη Νέα Δημοκρατία».