Ηράκλειο: Μηχανοκίνητη πορεία αγροκτηνοτρόφων στους δρόμους της πόλης – ΒΙΝΤΕΟ

Μηχανοκίνητη πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10) οι αγροτοκτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις στο μπλόκο στο ύψος του παλιού ΚΤΕΟ στον Καρτερό.

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας, που είχε κλείσει περίπου στις 11.00 το πρωί, από τα τρακτέρ, άνοιξε, λίγο πριν τη 1.00 το μεσημέρι, για να ξανακλείσει περίπου μιάμιση ώρα αργότερα.

Οι αγρότες διαμηνύουν ότι δεν θα υποχωρήσουν από τη διεκδίκηση των αιτημάτων τους που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την πληρωμή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης, όπως και την ανάγκη στήριξης τους από την Πολιτεία με μέτρα τόσο για τα αυξημένα κόστη παραγωγής όσο και για τις τιμές των προϊόντων τους, που είναι πολύ χαμηλές.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης χαρακτήρισε «θετική» την δήλωση Χατζηδάκη για συνάντηση με τους εκπροσώπους του κλάδου.

Είχε προηγηθεί σύσκεψη των συμβουλίων των Κτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου και Λασιθίου στο μπλόκο, ενώ παράλληλα εκπρόσωποι των διαμαρτυρόμενων, όπως έγινε γνωστό, συντάσσουν αιτήματα για το ραντεβού με τον Χατζηδάκη, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα cretalive.gr.