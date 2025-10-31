Θεσσαλονίκη: Παρέδωσαν ένεση… για ψωρίαση σε 91χρονο νεφροπαθή – «Θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει το λάθος ενέσιμο»

Ένα σοβαρό λάθος, που ευτυχώς έγινε εγκαίρως αντιληπτό, καταγράφηκε την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας ηλικιωμένος νεφροπαθής έλαβε ενέσιμη θεραπεία… για ψωρίαση, στο πλαίσιο του προγράμματος κατ’ οίκον παράδοσης φαρμάκων υψηλού κόστους που υλοποιεί ο ΕΟΠΥΥ, μέσω ιδιωτικής εταιρείας διακίνησης φαρμάκων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας Voria.gr, ο 91χρονος νεφροπαθής, ο οποίος λαμβάνει δύο φορές την εβδομάδα ενέσιμη αγωγή εποετίνης, παρέλαβε την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, ενέσιμη θεραπεία για ψωρίαση. Όπως φαίνεται μάλιστα στη φωτογραφία που δημοσιεύει η ιστοσελίδα, το φάρμακο για την ψωρίαση προοριζόταν για ασθενή σε σπίτι επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην ανατολική Θεσσαλονίκη, ωστόσο παραδόθηκε στο σπίτι του ηλικιωμένου στους Αμπελόκηπους.

«Θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει το λάθος ενέσιμο»

Σύμφωνα με τον φαρμακοποιό του 91χρονου, Γιάννη Παναγιωτίδη, την περασμένη Τετάρτη ο μεταφορέας της εταιρείας παρέδωσε στον ηλικιωμένο το ενέσιμο φάρμακο ψυγείου, με τον ασθενή να υπογράφει την εκτέλεση της παράδοσης χωρίς να δει τα φάρμακα. Άμεσα τα έβαλε στο ψυγείο, όπως επιβάλλεται σε τέτοιου είδους περιπτώσεις αγωγών, όταν όμως πήγε τη Δευτέρα στο νοσοκομείο μαζί με την 84χρονη γυναίκα του για προγραμματισμένη αιμοκάθαρση, οι γιατροί τούς είπαν πως το φάρμακο που είχαν στα χέρια τους «δεν ήταν για αυτούς».

«Ο άνθρωπος περίμενε μέχρι την Τετάρτη λόγω της αργίας για να έρθει στο φαρμακείο και να δει τι έχει γίνει λάθος. Εμείς είχαμε κάνει κανονικά την αίτηση για να έρθουν τα φάρμακα στο σπίτι, ωστόσο, του παρέδωσαν λάθος ένεση» σημειώνει ο κ. Παναγιωτίδης στη Voria.gr.

Αποτέλεσμα της λανθασμένης παράδοσης ήταν να καθυστερήσει κατά δύο ημέρες η χορήγηση της ένεσης στον 91χρονο, χωρίς όμως ευτυχώς να επηρεαστεί η θεραπεία του. «Αν δεν ήταν να πάει στο νοσοκομείο για αιμοκάθαρση, θα μπορούσε να είχε κάνει στο σπίτι την ένεση. Ο άνθρωπος είναι ηλικιωμένος, έχει αρκετά προβλήματα υγείας και θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει το λάθος ενέσιμο, με ό,τι συνέπεια θα μπορούσε να έχει αυτή η πράξη» τονίζει ο κ. Παναγιωτίδης.

Όταν έγινε αντιληπτό το λάθος, ο φαρμακοποιός πήρε τηλέφωνο στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης για φάρμακα υψηλού κόστους κατ’ οίκον «18181» και μέσα σε δυόμισι ώρες ο 91χρονος παρέλαβε τη σωστή ένεση. Ωστόσο, όπως καταγγέλλει ο κ. Παναγιωτίδης, τα δύο κουτιά που περιείχαν 6 τεμάχια φαρμάκου ήταν αποσυσκευασμένα, ενώ έλειπε και το φύλλο οδηγιών χρήσης. «Προφανώς οι άνθρωποι που παρέλαβαν τα φάρμακα του 91χρονου, διαπίστωσαν και εκείνοι πως η αγωγή που τους παραδόθηκε ήταν λανθασμένη» εκτιμά και σχολιάζει: «Δεν ξέρουμε αν το φάρμακο του 91χρονου πήγε στην Ανθέων, θα μπορούσε να έχει πάει οπουδήποτε και να γίνει μία καραμπόλα λαθών».

Παράλληλα, υπογραμμίζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεταφέρθηκαν τα φάρμακα. «Μιλάμε για ενέσιμα ψυγείου, τα οποία κάνουν βόλτα. Το φάρμακο έφυγε από τους Αμπελόκηπους, πήγε στο νοσοκομείο χωρίς πάγο, γύρισε γιατί ήταν λανθασμένο και πήγε μετά στον ασθενή στην Ανθέων. Μεταξύ Αμπελοκήπων και Ανθέων θα μπήκε σε ψυγείο. Στα υπόλοιπα αποκλείεται να χρησιμοποιήθηκε ψύξη».

«Το πρόγραμμα ξεκίνησε για να σταματήσουν οι ασθενείς να ταλαιπωρούνται στις ουρές του ΕΟΠΥΥ» αναφέρει ο κ. Παναγιωτίδης για να καταλήξει: «Όταν όμως μιλάμε για θέματα υγείας και όχι για ντελίβερι φαγητού, δεν μπορούν να γίνονται τέτοια λάθη».

 

