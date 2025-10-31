Πειραιάς: Σε κρίσιμη κατάσταση η 72χρονη που παρασύρθηκε από λεωφορείο την ώρα που αποβιβαζόταν

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αττικόν

Κρίσιμη είναι η κατάσταση της υγείας της 72χρονης, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά, όταν παρασύρθηκε από λεωφορείο την στιγμή που αποβιβαζόταν απ’ αυτό, το απόγευμα της Πέμπτης (30/10) στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη, στον Πειραιά.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Mega, η 72χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Αττικόν», όπου μεταφέρθηκε χθες, ενώ οι γιατροί χρειάστηκε να της ακρωτηριάσουν το πόδι, στο οποίο είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Η ηλικιωμένη γυναίκα εγκλωβίστηκε στην πόρτα του λεωφορείου, την ώρα που κατέβαινε από το όχημα, με τον οδηγό να μην αντιλαμβάνεται το περιστατικό με αποτέλεσμα να την παρασύρει για αρκετά μέτρα.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ επιβάτες και διερχόμενοι έσπευσαν να βοηθήσουν την γυναίκα μέχρι να φτάσουν στο σημείο οι διασώστες του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη ο οδηγός, ο οποίος είπε στους αστυνομικούς ότι δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό για το πώς έγινε το συγκεκριμένο ατύχημα.

Η ενημέρωση της ΟΣΥ

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ο ΟΣΥ σχετικά με το συμβάν σε στάση της γραμμής 049 στον Πειραιά και τον τραυματισμό ηλικιωμένης γυναίκας, αναφέρονται τα εξής:

«Βρισκόμαστε σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές που διερευνούν το περιστατικό και διαβεβαιώνουμε ότι θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ταυτόχρονα στελέχη των αστικών συγκοινωνιών βρίσκονται στο Νοσοκομείο Αττικόν και η Διοίκηση της Εταιρίας βρίσκεται σε επικοινωνία με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Απόλυτη προτεραιότητα της Ο.ΣΥ. αυτή την ώρα είναι η κατάσταση της υγείας της τραυματισμένης γυναίκας».

 

