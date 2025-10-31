Βουλή: Στις 4 Νοεμβρίου η έκτακτη συνεδρίαση των Επιτροπών για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ

Την ερχόμενη Τρίτη (4/11) θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη κοινή σύγκληση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και της Δημόσιας Διοίκησης-Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής σχετικά με τα ΕΛΤΑ.

Η κοινή συνεδρίαση θα γίνει στη μία το μεσημέρι, στην Αίθουσα της Γερουσίας, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Αθανάσιος Καββαθάς.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Καββαθάς «μετά την διατύπωση του αιτήματος που υποβλήθηκε και υποστηρίχθηκε από όλα τα κόμματα, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον γενικό γραμματέα της Βουλής και όλους τους αρμόδιους υπουργούς, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί ειδική κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και της Δημόσιας Διοίκησης – Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με θέμα ενημέρωση επί θεμάτων ΕΛΤΑ και ειδικότερα για το κλείσιμο καταστημάτων σε όλη την χώρα. Στη συνεδρίαση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ και εκπρόσωπος της διοίκησης του Υπερταμείου».