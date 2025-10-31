Βουλή: Στις 4 Νοεμβρίου η έκτακτη συνεδρίαση των Επιτροπών για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ

Enikos Newsroom

πολιτική

Βουλή έδρανα

Την ερχόμενη Τρίτη (4/11) θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη κοινή σύγκληση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και της Δημόσιας Διοίκησης-Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής σχετικά με τα ΕΛΤΑ.

Η κοινή συνεδρίαση θα γίνει στη μία το μεσημέρι, στην Αίθουσα της Γερουσίας, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Αθανάσιος Καββαθάς.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Καββαθάς «μετά την διατύπωση του αιτήματος που υποβλήθηκε και υποστηρίχθηκε από όλα τα κόμματα, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον γενικό γραμματέα της Βουλής και όλους τους αρμόδιους υπουργούς, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί ειδική κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και της Δημόσιας Διοίκησης – Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με θέμα ενημέρωση επί θεμάτων ΕΛΤΑ και ειδικότερα για το κλείσιμο καταστημάτων σε όλη την χώρα. Στη συνεδρίαση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ και εκπρόσωπος της διοίκησης του Υπερταμείου».

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι όντως το μέλι πιο υγιεινό από τη ζάχαρη; Οι ειδικοί απαντούν

4 «ανατριχιαστικές» επιστημονικές ανακαλύψεις που ίσως σώσουν ζωές

Επίδομα παιδιού 2025: Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου κλείνει η πλατφόρμα – Πότε θα καταβληθεί η νέα δόση

ΕΣΠΑ: 72,6 εκατομμύρια ευρώ για την επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών – Όλα όσα είπε ο Παπαθανάσης

Τεστ προσωπικότητας: Ανακαλύψτε το κυρίαρχο χαρακτηριστικό σας – Είστε στρατηγικός, πρακτικός στοχαστής ή καιροσκόπος;

Τι σημαίνει η φράση «επί θύραις» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:48 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Φάμελλος: «Η κυβέρνηση επιτίθεται στους δήμους και στην αυτοδιοίκηση»

Τα πυρά του κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος σ...
13:35 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Κυρανάκης: Θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τη σιδηροδρομική σύνδεση Ηρακλείου – Αεροδρόμιο Καστελίου

Θετική διάθεση για τη διεκδίκηση τυχόν διαθέσιμης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τη σιδηροδρομι...
13:25 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Θεμιστοκλέους: Έρχεται ο ψηφιακός βοηθός του πολίτη – Σε 18 μήνες θα έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ράντζων στα νοσοκομεία

Για την εφαρμογή Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού, την πρώτη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στο δημόσιο ...
10:51 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Μαραντζίδης: «Αν όχι με τον Τσίπρα, με ποιον;» – Τι είπε για το Ινστιτούτο και την πιθανή επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού

Για τον ρόλο του ως υπεύθυνου του Αρχείου στο Ινστιτούτο “Αλέξης Τσίπρας”, αλλά και για το ενδ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς