Πάνος Τριανταφύλλου: «Δεν διατηρώ επαφή με τον οδηγό του ατυχήματος – Δεν στάθηκε εντάξει απέναντί μου»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Πάνος Τριανταφύλλου

Ο Παναγιώτης Τριανταφύλλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno.

Ο παραολυμπιονίκης της ξιφασκίας αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά το σοβαρό ατύχημα που τον καθήλωσε σε αναπηρικό αμαξίδιο, αλλά και στους λόγους που δεν έχει πια καμία επαφή με τον οδηγό του οχήματος εκείνης της μοιραίας νύχτας.

«Εννοείται πως υπήρχαν δυσκολίες. Από εκεί που περπάταγα, ή μάλλον από το μηδέν, ξαφνικά βρέθηκα σε αμαξίδιο και έπρεπε να γνωρίσω το σώμα μου. Πόσο μάλλον να μπω στον αθλητισμό, στο μπάσκετ με αμαξίδιο. Ξαφνικά δηλαδή να πρέπει να χειρίζομαι το αμαξίδιο, να μάθω να χειρίζομαι την μπάλα και από άλλο ύψος να μάθω να βάζω καλάθι. Δεν είχα πιάσει, ας πούμε, μπάλα του μπάσκετ και σαν αρτιμελής», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πάνος Τριανταφύλλου.

«Υπάρχουν κάποια βράδια που μπορεί να σκεφτώ τι έπαθα και πώς θα ήταν η ζωή μου αλλιώς. Για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όμως, όχι, δεν το σκέφτομαι» σημείωσε.

Όσο για τη σχέση του με τον οδηγό του οχήματος, ο γνωστός αθλητής ξεκαθάρισε πως πλέον δεν διατηρούν καμία επαφή. «Με τον οδηγό του οχήματος, που ήμασταν μαζί το βράδυ του ατυχήματος, δεν διατηρώ επαφή. Δεν ήταν εντάξει απέναντι μου. Δηλαδή και στο δικαστήριο μέσα προσπαθούσε να δώσει υπαιτιότητα, ότι έφταιγα σε κάτι. Δεν ήταν κοντά μου, όπως θα ήθελα», ανέφερε κλείνοντας ο Πάνος Τριανταφύλλου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι όντως το μέλι πιο υγιεινό από τη ζάχαρη; Οι ειδικοί απαντούν

4 «ανατριχιαστικές» επιστημονικές ανακαλύψεις που ίσως σώσουν ζωές

Επίδομα παιδιού 2025: Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου κλείνει η πλατφόρμα – Πότε θα καταβληθεί η νέα δόση

ΕΣΠΑ: 72,6 εκατομμύρια ευρώ για την επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών – Όλα όσα είπε ο Παπαθανάσης

Τεστ προσωπικότητας: Ανακαλύψτε το κυρίαρχο χαρακτηριστικό σας – Είστε στρατηγικός, πρακτικός στοχαστής ή καιροσκόπος;

Τι σημαίνει η φράση «επί θύραις» και από πού προέρχεται
περισσότερα
09:15 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ντύθηκε… minion για το Halloween – «Είναι το ψηλότερο που έχετε δει»

Με διαφορετική περιβολή λόγω… Halloween εμφανίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πριν από την αναμέ...
20:23 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Άρης: «Βουνό» τα προβλήματα ενόψει Ολυμπιακού

Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν σήμερα (Πέμπτη 30/10) οι ποδοσφαιριστές του Άρη, ξ...
03:30 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Υποψήφιος για το βραβείο του καλύτερου πολίστα στον κόσμο ο Στέλιος Αργυρόπουλος

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος περιλαμβάνεται στην πεντάδα των υποψηφίων για το βραβείο του καλύτερου ...
00:45 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Euroleague: H Μονακό αφιέρωσε τη νίκη στο ΣΕΦ στον… Παναθηναϊκό

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη σημείωσε μεγάλη νίκη μέσα στο ΣΕΦ επί του Ολυμπιακού με 87-92. Οι...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς