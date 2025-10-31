Κυρανάκης: Θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τη σιδηροδρομική σύνδεση Ηρακλείου – Αεροδρόμιο Καστελίου

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυρανάκης

Θετική διάθεση για τη διεκδίκηση τυχόν διαθέσιμης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τη σιδηροδρομική σύνδεση του νέου αεροδρομίου Καστελίου με την πόλη του Ηρακλείου εξέφρασε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη με θέμα «Ανάγκη μελέτης υλοποίησης έργου μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη – Διερεύνηση δυνατοτήτων ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής βιώσιμων μεταφορών και τουρισμού».

Ο κ. Κυρανάκης, ο οποίος ζήτησε να γίνει σεβαστή η προσήλωση της κυβέρνησης στο ενεργό δίκτυο και τα έργα αποκατάστασης και ασφάλειας «που επειγόντως πρέπει να προχωρήσουν, στη σκιά της πολύ μεγάλης τραγωδίας των Τεμπών», ανέφερε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη, βγαίνοντας από τα όρια που η ίδια έχει θέσει για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, να χρηματοδοτήσει έργο σταθερών συγκοινωνιών στην Κρήτη, εμείς το θέλουμε. [. . .] Με χαρά να απευθύνουμε μαζί το ερώτημα στον (αρμόδιο επίτροπο) κ. Τζιτζικώστα για χρηματοδότηση, αν υπάρχουν τέτοια εργαλεία».

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός επεσήμανε ότι μία νέα χάραξη (σιδηροδρομικής γραμμής) θα σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να χάσουν τις ιδιοκτησίες τους και να αποζημιωθούν, προφανώς, με τη μέθοδο των απαλλοτριώσεων.

Από την πλευρά του, ο κ. Μαμουλάκης σημείωσε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για το έργο, τονίζοντας πως έθετε το θέμα επί πέντε χρόνια, με τους προηγούμενους υπουργούς να μην «τείνουν ευήκοον ους». Όπως είπε, δεν υπάρχει επιπλέον θέμα χάραξης και απαλλοτριώσεων καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές μελέτες του ΒΟΑΚ, και πως το ανάγλυφο μπορεί να μην είναι το επιθυμητό, αλλά μπορεί να προσπεραστεί με τη σύγχρονη τεχνολογία.

«Πρέπει να παρέχουμε αυτήν τη δυνατότητα (της σιδηροδρομικής σύνδεσης) στους συμπολίτες μας που δεν μπορούν να πάρουν ταξί ή αυτοκίνητο για μια απόσταση 30-40 χλμ. από το Ηράκλειο στο νέο αεροδρόμιο», υπογράμμισε ο κ. Μαμουλάκης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι όντως το μέλι πιο υγιεινό από τη ζάχαρη; Οι ειδικοί απαντούν

4 «ανατριχιαστικές» επιστημονικές ανακαλύψεις που ίσως σώσουν ζωές

Επίδομα παιδιού 2025: Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου κλείνει η πλατφόρμα – Πότε θα καταβληθεί η νέα δόση

ΕΣΠΑ: 72,6 εκατομμύρια ευρώ για την επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών – Όλα όσα είπε ο Παπαθανάσης

Τεστ προσωπικότητας: Ανακαλύψτε το κυρίαρχο χαρακτηριστικό σας – Είστε στρατηγικός, πρακτικός στοχαστής ή καιροσκόπος;

Τι σημαίνει η φράση «επί θύραις» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:08 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Βουλή: Στις 4 Νοεμβρίου η έκτακτη συνεδρίαση των Επιτροπών για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ

Την ερχόμενη Τρίτη (4/11) θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη κοινή σύγκληση των Επιτροπών Οικονομικώ...
13:48 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Φάμελλος: «Η κυβέρνηση επιτίθεται στους δήμους και στην αυτοδιοίκηση»

Τα πυρά του κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος σ...
13:25 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Θεμιστοκλέους: Έρχεται ο ψηφιακός βοηθός του πολίτη – Σε 18 μήνες θα έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ράντζων στα νοσοκομεία

Για την εφαρμογή Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού, την πρώτη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στο δημόσιο ...
10:51 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Μαραντζίδης: «Αν όχι με τον Τσίπρα, με ποιον;» – Τι είπε για το Ινστιτούτο και την πιθανή επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού

Για τον ρόλο του ως υπεύθυνου του Αρχείου στο Ινστιτούτο “Αλέξης Τσίπρας”, αλλά και για το ενδ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς