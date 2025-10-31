Κυρανάκης: Θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τη σιδηροδρομική σύνδεση Ηρακλείου – Αεροδρόμιο Καστελίου

Θετική διάθεση για τη διεκδίκηση τυχόν διαθέσιμης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τη σιδηροδρομική σύνδεση του νέου αεροδρομίου Καστελίου με την πόλη του Ηρακλείου εξέφρασε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη με θέμα «Ανάγκη μελέτης υλοποίησης έργου μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη – Διερεύνηση δυνατοτήτων ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής βιώσιμων μεταφορών και τουρισμού».

Ο κ. Κυρανάκης, ο οποίος ζήτησε να γίνει σεβαστή η προσήλωση της κυβέρνησης στο ενεργό δίκτυο και τα έργα αποκατάστασης και ασφάλειας «που επειγόντως πρέπει να προχωρήσουν, στη σκιά της πολύ μεγάλης τραγωδίας των Τεμπών», ανέφερε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη, βγαίνοντας από τα όρια που η ίδια έχει θέσει για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, να χρηματοδοτήσει έργο σταθερών συγκοινωνιών στην Κρήτη, εμείς το θέλουμε. [. . .] Με χαρά να απευθύνουμε μαζί το ερώτημα στον (αρμόδιο επίτροπο) κ. Τζιτζικώστα για χρηματοδότηση, αν υπάρχουν τέτοια εργαλεία».

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός επεσήμανε ότι μία νέα χάραξη (σιδηροδρομικής γραμμής) θα σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να χάσουν τις ιδιοκτησίες τους και να αποζημιωθούν, προφανώς, με τη μέθοδο των απαλλοτριώσεων.

Από την πλευρά του, ο κ. Μαμουλάκης σημείωσε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για το έργο, τονίζοντας πως έθετε το θέμα επί πέντε χρόνια, με τους προηγούμενους υπουργούς να μην «τείνουν ευήκοον ους». Όπως είπε, δεν υπάρχει επιπλέον θέμα χάραξης και απαλλοτριώσεων καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές μελέτες του ΒΟΑΚ, και πως το ανάγλυφο μπορεί να μην είναι το επιθυμητό, αλλά μπορεί να προσπεραστεί με τη σύγχρονη τεχνολογία.

«Πρέπει να παρέχουμε αυτήν τη δυνατότητα (της σιδηροδρομικής σύνδεσης) στους συμπολίτες μας που δεν μπορούν να πάρουν ταξί ή αυτοκίνητο για μια απόσταση 30-40 χλμ. από το Ηράκλειο στο νέο αεροδρόμιο», υπογράμμισε ο κ. Μαμουλάκης.