Ηράκλειο: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τις 6 συλλήψεις για την επίθεση στον Βορίδη – Τι κατηγορίες αντιμετωπίζουν

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. για την επιχείρηση εκκένωσης της κατάληψης του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο Κρήτης και τις έξι συλλήψεις για την επίθεση σε βάρος του πρώην Υπουργού και βουλευτή της ΝΔ, Μάκη Βορίδη, το βράδυ του Σαββάτου 25/10.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απρόκλητη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διατάραξη οικιακής ειρήνης, ρευματοκλοπή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, και οδηγούνται πλέον ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, ρόπαλα, αυτοσχέδιες πλαστικές ασπίδες, πυροσβεστήρες, ασύρματος και σφυριά.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ταυτοποιήθηκαν, μετά από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου έξι (6) άτομα, τα οποία κατηγορούνται για την επίθεση σε βάρος πολιτικού προσώπου, βραδινές ώρες του περασμένου Σαββάτου (25/10/2025) στο Ηράκλειο Κρήτης.

Για την υπόθεση, δυνάμει και σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα (31/10/2025), παρουσία δικαστικού λειτουργού, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση για την εκκένωση κατάληψης του κτιρίου του «Ευαγγελισμού», κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι -5- από τους κατηγορούμενους, ενώ από τις επακόλουθες έρευνες συνελήφθη ακόμη ένας.

Ειδικότερα, με τη συνδρομή ειδικών επιχειρησιακών ομάδων (Διμοιρίες Υποστήριξης των Διευθύνσεων Ηρακλείου και Ρεθύμνου, Ο.Π.Κ.Ε., Τ.Α.Ε. Ηρακλείου και Μεσσαράς, Γραφείου Μη.Ε.Α. και Τ.Ε.Κ.Α.Μ Κρήτης) αρχικά εντοπίστηκαν οι -5- κατηγορούμενοι να διανυκτερεύουν σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, εντός του κτιρίου.

Από τις επακόλουθες έρευνες σε οικίες εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο έκτος κατηγορούμενος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ένα σφυρί σε σακίδιο πλάτης που έφερε.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

είδη ρουχισμού (κουκούλες full face, καπέλο, παντελόνια, μπλούζες με ενσωματωμένες κουκούλες κλπ.),
-38- ρόπαλα – ξύλινα κοντάρια,
-9- αυτοσχέδιες πλαστικές ασπίδες,
-6- αντιασφυξιογόνες μάσκες (οι -4- με φίλτρο) και -2- φίλτρα αντιασφυξιογόνου μάσκας,
-2- πυροσβεστήρες
ασύρματος και -10- φορτιστές ασυρμάτου,
-10- ακουστικά ενδοεπικοινωνίας και λοιπά εξαρτήματα ασυρμάτων
θήκη μάσκας,
-5- κράνη μοτοσικλετιστή,
προστατευτική μάσκα ματιών και
-2- σφυριά.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, προσήχθησαν επιπλέον -4- άτομα, ενώ στο κτίριο διαπιστώθηκε παράνομη σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος (ρευματοκλοπή), γεγονός για το οποίο ενημερώθηκε σχετικά αρμόδιο κλιμάκιο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Μετά τη διαδικασία εκκένωσης του υπό κατάληψη χώρου, ενημερώθηκε η Πρυτανική Αρχή για τις δικές της ενέργειες.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για απρόκλητη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διατάραξη οικιακής ειρήνης, ρευματοκλοπή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η έρευνα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συνεχίζεται.

