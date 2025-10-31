Αστυνομική επιχείρηση στην κατάληψη του «Ευαγγελισμού» στο Ηράκλειο: Βρέθηκαν καδρόνια, σφυριά και μάσκες – 6 συλλήψεις για την επίθεση στον Βορίδη

Enikos Newsroom

κοινωνία

κρήτη κατάληψη βορίδη

Σε έξι συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά την επιχείρηση στην κατάληψη του Ευαγγελισμού στο κέντρο του Ηρακλείου, στην Κρήτη. Πρόκειται για άτομα, σύμφωνα με πληροφορίες, που έχουν ταυτοποιηθεί ως μέλη της ομάδας που το βράδυ του Σαββάτου 25/10, επιτέθηκε στον πρώην Υπουργό και βουλευτή της ΝΔ Μάκη Βορίδη ο οποίος βρισκόταν σε εστιατόριο στο κέντρο της πόλης, μαζί με φίλους του και την οικογένειά του.

Η επιχείρηση της Αστυνομίας για την εκκένωση κατάληψης πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί της Παρασκευής (31/10) στο κτίριο του «Ευαγγελισμού» το οποίο ανήκει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Δύναμη της ΕΚΑΜ πήρε θέσεις στους γύρω δρόμους και μια διμοιρία μπήκε στο κτίριο, που τελεί υπό κατάληψη από το 2002, υποχρεώνοντας όσους βρίσκονταν εντός να αποχωρήσουν.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, oι αστυνομικοί προχώρησαν συνολικά στην προσαγωγή δέκα ατόμων, έξι από τα οποία ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση – το περασμένο Σάββατο – κατά του Μάκη Βορίδη. Οι προσαγωγές των “6” – τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες- μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα cretalive.gr, οι δύο γυναίκες ηλικίας 26 και 29 ετών, και τρεις άνδρες, 34, 33 και 26 ετών, βρέθηκαν να κοιμούνται μέσα στην κατάληψη του Ευαγγελισμού, ενώ οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη ενός 27χρονου, ύστερα από έρευνα που έγινε στο σπίτι του, στην πόλη του Ηρακλείου.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive, τέσσερις νεαροί άνδρες και δύο κοπέλες, σύμφωνα με την αστυνομία, ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι στην επίθεση κατά του πρώην Υπουργού Μάκη Βορίδη πριν από λίγες ημέρες στο Ηράκλειο. Όλοι είναι Έλληνες, ηλικίας από 26 έως 34 ετών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγη ώρα μετά την αστυνομική επιχείρηση,  ομάδα ατόμων συγκεντρώθηκε στη βόρεια πλευρά του πάρκου Θεοτοκόπουλου, φωνάζοντας συνθήματα κατά των αστυνομικών, ενώ κατά πληροφορίες εκτόξευσαν εναντίον τους και έναν πυροσβεστήρα.

Είναι η τρίτη φορά από το 2023 που η Αστυνομία εκκενώνει το κτίριο, ωστόσο τις δύο προηγούμενες φορές οι καταληψίες επέστρεφαν μόλις έφευγαν οι αστυνομικοί.

Στο κτίριο που τελούσε υπό κατάληψη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καδρόνια, σφυριά, πυροσβεστήρες και αντιασφυξιογόνες μάσκες. Δείτε τις φωτογραφίες:

