Δολοφονία στη Φοινικούντα: Εξώδικο του ανιψιού του 68χρονου επιχειρηματία προς συγγενείς – Τι αναφέρει για την τελετή που θα γίνει σήμερα

Εξώδικη δήλωση – γνωστοποίηση προς συγγενείς απέστειλε ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία, που έπεσε θύμα δολοφονίας μαζί με τον 61χρονο φίλο και επιστάτη του στις 5 Οκτωβρίου στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο 22χρονοι, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προκειμένου να πέσει φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης -θρίλερ.

Ο ανιψιός, που ήταν και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του διπλού φονικού, αναφέρει στο εξώδικο ότι βάσει συμβολαιογραφικής πράξης, έχει οριστεί από τον εκλιπόντα ως διαχειριστής της τελευταίας του βούλησης, η οποία αφορά την τέλεση της κηδείας και την ταφή της τέφρας του. Όπως επισημαίνει, η διαδικασία της αποσποράς έχει ήδη ολοκληρωθεί και η τέφρα έχει τοποθετηθεί σε ειδικό δοχείο, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Η τελετή, όπως γνωστοποιεί, προγραμματίζεται για σήμερα στην τελευταία κατοικία του θύματος, στην περιοχή «Στάδιον» της Φοινικούντας.

Διευκρινίζει παράλληλα ότι η παρουσία του στο σημείο δεν έχει καμία αντιπαραθετική πρόθεση, αλλά αφορά αποκλειστικά την εκτέλεση της επιθυμίας του θείου του, με σεβασμό στη μνήμη του. Παράλληλα, αναφέρει ότι έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές και ο τοπικός ιερέας, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Συνεχίζονται οι έρευνες για το διπλό φονικό

Παράλληλα «τρέχουν» οι έρευνες και η ανακριτική διαδικασία για την διπλή ανθρωποκτονία στη Φοινικούντα.

Η ανακρίτρια Καλαμάτας λαμβάνει συνεχώς καταθέσεις από πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην υπόθεση, ενώ στο μικροσκόπιό της βρίσκονται και στοιχεία που διαβιβάζει η Ελληνική Αστυνομία, σχετικά με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και τα ψηφιακά δεδομένα της κρίσιμης χρονικής περιόδου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που καταγράφηκαν στην περιοχή την ώρα της διπλής δολοφονίας, καθώς εντοπίζονται πολλαπλές κλήσεις μεταξύ αριθμών που φέρονται να είναι καταχωρημένοι σε αλλοδαπούς υπηκόους, γνωστά δηλαδή και ως «πακιστανικά» τηλέφωνα. Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τους πραγματικούς κατόχους των τηλεφώνων και να διαπιστώσουν αν και με ποιον τρόπο συνδέονται με την υπόθεση.

Ο φάκελος της ανακριτικής έρευνας παραμένει ανοιχτός, με τις αρχές να αναμένουν ότι τις επόμενες ημέρες θα προκύψουν νέα κρίσιμα ευρήματα, που θα ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες του διπλού εγκλήματος.