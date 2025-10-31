Φάμελλος: «Η κυβέρνηση επιτίθεται στους δήμους και στην αυτοδιοίκηση»

Enikos Newsroom

πολιτική

Φάμελλος: «Η κυβέρνηση επιτίθεται στους δήμους και στην αυτοδιοίκηση»

Τα πυρά του κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με τους δημάρχους Καλλιθέας και Νέας Σμύρνης και εξέφρασε την ανησυχία του για τη «θεσμική και οικονομική απαξίωση της αυτοδιοίκησης».

Οι δήμοι είναι τα κύτταρα της δημοκρατίας τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και υπογράμμισε ότι «μια προοδευτική Ελλάδα είναι ανάγκη να έχει ισχυρούς δήμους και πολίτες που να συμμετέχουν».

«Η κυβέρνηση επιτίθεται στους δήμους και στην αυτοδιοίκηση, περιορίζοντας ακόμα και τη νομοθετημένη χρηματοδότηση και αφαιρώντας πόρους, και με πρόσφατα μέτρα όπως το τέλος ανθεκτικότητας, τα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, και επιβαρύνοντας με κόστος ενέργειας, με το τέλος ταφής, με νέες αυξήσεις που έρχονται στην ύδρευση, χωρίς να δίνει προσωπικό, κάτι το οποίο τελικά μεταφέρεται στους πολίτες», είπε ο κ. Φάμελλος.

Στρέφοντας τα πυρά του κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Οι επιλογές του κ. Μητσοτάκη για αδύναμους δήμους δημιουργούν μεγάλο κόστος στον πολίτη, που δεν έχει υπηρεσίες και καλή ποιότητα ζωής και ταυτόχρονα πληρώνει όλο και ακριβότερα δημοτικά τέλη. Πρέπει να γίνει μια μεγάλη συζήτηση για μια μεταρρύθμιση της χώρας μας, που θα έχει κεντρικό πυλώνα την αυτοδιοίκηση, που η αυτοδιοίκηση μαζί με τους εργαζόμενους και τους πολίτες θα δώσει μια απάντηση του τι Ελλάδα χρειαζόμαστε».

Τόνισε, επιπλέον, ότι «στην αυτοδιοίκηση μπορεί να εκφραστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η συνεργασία των προοδευτικών, δημοκρατικών και αυτοδιοικητικών δυνάμεων. Γιατί μια ισχυρή δημοκρατία θέλει και ισχυρούς δήμους και ισχυρή κοινωνία. Νομίζω ότι χωρίς να παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά της αυτοδιοίκησης υπάρχει τρόπος οι πολιτικές προτάσεις των κομμάτων, και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, να βρεθούν με τις ανάγκες της αυτοδιοίκησης για μια καλύτερη Ελλάδα. Δυστυχώς, πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο και πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στη χώρα μας».

Δείτε εικόνες:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι όντως το μέλι πιο υγιεινό από τη ζάχαρη; Οι ειδικοί απαντούν

4 «ανατριχιαστικές» επιστημονικές ανακαλύψεις που ίσως σώσουν ζωές

Επίδομα παιδιού 2025: Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου κλείνει η πλατφόρμα – Πότε θα καταβληθεί η νέα δόση

ΕΣΠΑ: 72,6 εκατομμύρια ευρώ για την επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών – Όλα όσα είπε ο Παπαθανάσης

Τεστ προσωπικότητας: Ανακαλύψτε το κυρίαρχο χαρακτηριστικό σας – Είστε στρατηγικός, πρακτικός στοχαστής ή καιροσκόπος;

Τι σημαίνει η φράση «επί θύραις» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:08 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Βουλή: Στις 4 Νοεμβρίου η έκτακτη συνεδρίαση των Επιτροπών για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ

Την ερχόμενη Τρίτη (4/11) θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη κοινή σύγκληση των Επιτροπών Οικονομικώ...
13:35 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Κυρανάκης: Θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τη σιδηροδρομική σύνδεση Ηρακλείου – Αεροδρόμιο Καστελίου

Θετική διάθεση για τη διεκδίκηση τυχόν διαθέσιμης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τη σιδηροδρομι...
13:25 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Θεμιστοκλέους: Έρχεται ο ψηφιακός βοηθός του πολίτη – Σε 18 μήνες θα έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ράντζων στα νοσοκομεία

Για την εφαρμογή Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού, την πρώτη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στο δημόσιο ...
10:51 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Μαραντζίδης: «Αν όχι με τον Τσίπρα, με ποιον;» – Τι είπε για το Ινστιτούτο και την πιθανή επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού

Για τον ρόλο του ως υπεύθυνου του Αρχείου στο Ινστιτούτο “Αλέξης Τσίπρας”, αλλά και για το ενδ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς