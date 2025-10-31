Φάμελλος: «Η κυβέρνηση επιτίθεται στους δήμους και στην αυτοδιοίκηση»

Τα πυρά του κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με τους δημάρχους Καλλιθέας και Νέας Σμύρνης και εξέφρασε την ανησυχία του για τη «θεσμική και οικονομική απαξίωση της αυτοδιοίκησης».

Οι δήμοι είναι τα κύτταρα της δημοκρατίας τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και υπογράμμισε ότι «μια προοδευτική Ελλάδα είναι ανάγκη να έχει ισχυρούς δήμους και πολίτες που να συμμετέχουν».

«Η κυβέρνηση επιτίθεται στους δήμους και στην αυτοδιοίκηση, περιορίζοντας ακόμα και τη νομοθετημένη χρηματοδότηση και αφαιρώντας πόρους, και με πρόσφατα μέτρα όπως το τέλος ανθεκτικότητας, τα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, και επιβαρύνοντας με κόστος ενέργειας, με το τέλος ταφής, με νέες αυξήσεις που έρχονται στην ύδρευση, χωρίς να δίνει προσωπικό, κάτι το οποίο τελικά μεταφέρεται στους πολίτες», είπε ο κ. Φάμελλος.

Στρέφοντας τα πυρά του κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Οι επιλογές του κ. Μητσοτάκη για αδύναμους δήμους δημιουργούν μεγάλο κόστος στον πολίτη, που δεν έχει υπηρεσίες και καλή ποιότητα ζωής και ταυτόχρονα πληρώνει όλο και ακριβότερα δημοτικά τέλη. Πρέπει να γίνει μια μεγάλη συζήτηση για μια μεταρρύθμιση της χώρας μας, που θα έχει κεντρικό πυλώνα την αυτοδιοίκηση, που η αυτοδιοίκηση μαζί με τους εργαζόμενους και τους πολίτες θα δώσει μια απάντηση του τι Ελλάδα χρειαζόμαστε».

Τόνισε, επιπλέον, ότι «στην αυτοδιοίκηση μπορεί να εκφραστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η συνεργασία των προοδευτικών, δημοκρατικών και αυτοδιοικητικών δυνάμεων. Γιατί μια ισχυρή δημοκρατία θέλει και ισχυρούς δήμους και ισχυρή κοινωνία. Νομίζω ότι χωρίς να παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά της αυτοδιοίκησης υπάρχει τρόπος οι πολιτικές προτάσεις των κομμάτων, και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, να βρεθούν με τις ανάγκες της αυτοδιοίκησης για μια καλύτερη Ελλάδα. Δυστυχώς, πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο και πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στη χώρα μας».

Δείτε εικόνες: