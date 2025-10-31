Κρεμλίνο για ακύρωση της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν: Να ακούτε τις επίσημες δηλώσεις και όχι τα ΜΜΕ

Φωτογραφία αρχείου: Evgenia Novozhenina / Reuters

Το Κρεμλίνο, σχολιάζοντας δημοσίευμα των Financial Times σχετικά με την ακύρωση μιας συνόδου κορυφής στη Βουδαπέστη μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο οι επίσημες δηλώσεις από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών και το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ και όχι αναφορές των μέσων ενημέρωσης.

Οι Financial Times αναφέρουν σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν τη συνάντηση της Βουδαπέστης αφού η Μόσχα υιοθέτησε σκληρή στάση σε σκληροπυρηνικά αιτήματά της σχετικά με την Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ παρέπεμψε εξάλλου τους δημοσιογράφους στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όταν ερωτήθηκε σήμερα σχετικά με πληροφορία του Reuters ότι η Ρωσία έχει εκτοξεύσει πυραύλους 9M729 εναντίον της Ουκρανίας.

Υψηλόβαθμες ουκρανικές πηγές δήλωσαν ότι η Ρωσία έχει προχωρήσει από φέτος τον Αύγουστο σε 23 εκτοξεύσεις του πυραύλου αυτού εναντίον της Ουκρανίας. Η μυστική ανάπτυξη του 9M729 είχε κάνει τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από μια συνθήκη με τη Μόσχα για τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών.

