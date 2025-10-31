Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Πέθανε 10χρονη σε σχολείο – Κατέρρευσε την ώρα της γυμναστικής

Enikos Newsroom

κοινωνία

σχολεία

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10) σε σχολείο στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα κοριτσάκι 10 ετών κατέρρευσε την ώρα του μαθήματος της γυμναστικής, στο προαύλιο του 10ου δημοτικού Ασπροπύργου.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να κάνουν ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο «Θριάσιο», όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανήλικη φαίνεται να έπαθε ανακοπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προσαχθεί ο γυμναστής, προκειμένου να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

16:01 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

