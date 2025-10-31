Reuters: Η Ρωσία χρησιμοποίησε 23 φορές τον «απαγορευμένο» πύραυλο 9M729 στην Ουκρανία – Γιατί προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη

Η Ρωσία φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει τους τελευταίους μήνες έναν πύραυλο που αποτέλεσε σημείο καμπής για την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συνθήκη για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μεσαίου Βεληνεκούς (INF) το 2019, μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με το Κίεβο, ο πύραυλος 9M729 -που είχε προκαλέσει την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να εγκαταλείψει τη συμφωνία κατά την πρώτη του θητεία- χρησιμοποιείται πλέον εναντίον της Ουκρανίας, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Επιβεβαίωση χρήσης του 9M729

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία έχει επιτεθεί στην Ουκρανία με τον επίμαχο πύραυλο, τον οποίο είχε αναπτύξει μυστικά, παραβιάζοντας τη Συνθήκη INF.

«Η χρήση από τη Ρωσία του 9M729, που είχε απαγορευθεί από τη Συνθήκη INF, κατά της Ουκρανίας τους τελευταίους μήνες, δείχνει την έλλειψη σεβασμού του προέδρου Πούτιν προς τις ΗΠΑ και προς τις διπλωματικές προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», δήλωσε.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι η Μόσχα έχει χρησιμοποιήσει τον χερσαίας εκτόξευσης πύραυλο 9M729 σε πραγματικές συνθήκες μάχης – είτε στην Ουκρανία είτε αλλού.

Σύμφωνα με δεύτερο ανώτερο Ουκρανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, η Ρωσία έχει εκτοξεύσει 23 φορές τον πύραυλο κατά της Ουκρανίας από τον Αύγουστο, ενώ έχουν καταγραφεί δύο ακόμη εκτοξεύσεις το 2022.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε άμεσα σε γραπτό αίτημα για σχολιασμό.

Θραύσματα

Το ουκρανικό ΥΠΕΞ δεν παρείχε λεπτομέρειες ή ημερομηνίες για τις επιθέσεις με 9M729. Σύμφωνα με ανώτερο Ουκρανό αξιωματούχο, οι εκτοξεύσεις ξεκίνησαν στις 21 Αυγούστου, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα.

Το Reuters εξέτασε φωτογραφίες συντριμμιών μετά από ρωσική επίθεση στις 5 Οκτωβρίου στο χωριό Λαπάιβκα της Ουκρανίας, όπου χτυπήθηκε κτίριο και τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν. Το σημείο της επίθεσης βρίσκεται πάνω από 600 χιλιόμετρα μακριά από το ρωσικό έδαφος.

Οι εικόνες έδειχναν ότι δύο θραύσματα πυραύλων, ανάμεσά τους ένας σωλήνας με καλώδια, έφεραν τη σήμανση «9M729».

«Ένας πύραυλος πέταξε 1.200 χιλιόμετρα»

Ο 9M729 αποτέλεσε την αιτία για την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συνθήκη INF το 2019. Η Ουάσιγκτον είχε κατηγορήσει τη Μόσχα ότι ανέπτυσσε έναν πύραυλο που μπορούσε να υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο βεληνεκούς των 500 χιλιομέτρων, ενώ η Ρωσία το αρνιόταν.

Σύμφωνα με το Center for Strategic and International Studies (CSIS) στην Ουάσιγκτον, ο πύραυλος μπορεί να φέρει συμβατική ή πυρηνική κεφαλή και έχει εμβέλεια έως 2.500 χιλιόμετρα.

Ένας στρατιωτικός αξιωματούχος ανέφερε ότι ένας 9M729 που εκτοξεύθηκε από τη Ρωσία στις 5 Οκτωβρίου διένυσε πάνω από 1.200 χιλιόμετρα πριν πλήξει τον στόχο του στην Ουκρανία.

Ζήτημα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

Η χρήση του 9M729 διευρύνει το οπλοστάσιο μακράς εμβέλειας της Ρωσίας και εντάσσεται, σύμφωνα με δυτικούς στρατιωτικούς αναλυτές, σε ένα μοτίβο απειλητικών μηνυμάτων προς την Ευρώπη, τη στιγμή που ο Τραμπ επιδιώκει μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Γουίλιαμ Άλμπερκ, ανώτερος ερευνητής της δεξαμενής σκέψης Pacific Forum, σημείωσε: «Πιστεύω ότι ο Πούτιν προσπαθεί να αυξήσει την πίεση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία», προσθέτοντας ότι ο 9M729 έχει σχεδιαστεί για να πλήττει στόχους στην Ευρώπη.

Η Ρωσία, την περασμένη εβδομάδα, δοκίμασε τον πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ Burevestnik, ενώ την Τετάρτη ανακοίνωσε τη δοκιμή του πυρηνοκίνητου υποβρυχίου drone Poseidon.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του 9M729 από τη Ρωσία. Ο Τραμπ, την Πέμπτη, διέταξε τον αμερικανικό στρατό να επαναλάβει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, επικαλούμενος «τα προγράμματα δοκιμών άλλων χωρών».

Μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συνθήκη INF -η οποία απαγόρευε χερσαίους πυραύλους με βεληνεκές από 500 έως 5.500 χιλιόμετρα- η Ρωσία είχε ανακοινώσει μορατόριουμ στην ανάπτυξη τέτοιων πυραύλων, αν και η Δύση υποστήριζε πως ήδη είχε αναπτύξει αρκετούς 9M729.

Στις 4 Αυγούστου, λίγο πριν ξεκινήσει τη χρήση των πυραύλων στην Ουκρανία, η Μόσχα δήλωσε ότι δεν θα περιορίζει πλέον το πού θα αναπτύσσει πυραύλους μέσου βεληνεκούς που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Ο Τζον Φόρμαν, πρώην στρατιωτικός ακόλουθος της Βρετανίας στη Μόσχα και το Κίεβο, προειδοποίησε: «Αν αποδειχθεί ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί πυραύλους με εμβέλεια INF, οι οποίοι θα μπορούσαν εύκολα να φέρουν πυρηνική κεφαλή, τότε πρόκειται για ζήτημα ευρωπαϊκής ασφάλειας, όχι μόνο ουκρανικής».