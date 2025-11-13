Τριχόπτωση: Τα δημοφιλή ποτά που πρέπει να αποφεύγουν οι άνδρες για να προστατεύσουν τα μαλλιά τους, σύμφωνα με γιατρό

Η ανδρική τριχόπτωση είναι ένα συχνό φαινόμενο που επηρεάζει ολοένα και περισσότερους άνδρες, ακόμη και σε νεαρή ηλικία. Εάν ψάχνετε την αιτία πίσω από την απώλεια μαλλιών, ίσως πρέπει να προσέξετε τη διατροφή σας. Σύμφωνα με μία γιατρό, ορισμένα δημοφιλή ροφήματα που καταναλώνουν καθημερινά πολλοί άνδρες, όπως τα αναψυκτικά και τα ενεργειακά ποτά, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία των μαλλιών.

Τα δημοφιλή ποτά που μπορεί να προκαλέσουν τριχόπτωση στους άνδρες, σύμφωνα με γιατρό

Η Dr. Neena Chandrasekaran εξηγεί σε βίντεο στο TikTok γιατί οι άνδρες που αντιμετωπίζουν τριχόπτωση πρέπει να περιορίσουν ή να σταματήσουν τελείως τα σακχαρούχα ποτά, όπως τα αναψυκτικά και τα ενεργειακά ποτά.

Τα σακχαρούχα ποτά συνδέονται με τριχόπτωση και άγχος

Η γιατρός τονίζει ότι σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές μελέτες, τα αναψυκτικά και τα energy drinks μπορούν να συμβάλλουν στην ανδρική τριχόπτωση και να εντείνουν το άγχος. Αυτό οφείλεται στα υψηλά επίπεδα ζάχαρης και πρόσθετων ουσιών, που επηρεάζουν αρνητικά την ορμονική ισορροπία του οργανισμού και κατ’ επέκταση την γενική υγεία.

Ερευνητές στην Κίνα διαπίστωσαν ότι η υψηλή κατανάλωση σακχαρούχων ποτών, όπως τα αναψυκτικά και τα ενεργειακά ροφήματα, συνδέεται με μεγαλύτερη πιθανότητα ανδρογενετικής αλωπεκίας στους νεαρούς άνδρες.

Πώς επηρεάζουν τα ενεργειακά ποτά τα μαλλιά

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης μπορεί να οδηγήσει σε βιολογικό στρες και φλεγμονώδεις διεργασίες, που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία των τριχοθυλακίων.

Η Dr. Chandrasekaran προσθέτει ότι η υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, ενώ η περίσσεια ζάχαρης συνδέεται με κακή κυκλοφορία και φλεγμονή — δύο παράγοντες που αποδυναμώνουν τα τριχοθυλάκια και προκαλούν τριχόπτωση.

Όταν τα τριχοθυλάκια εξασθενούν, τα μαλλιά αρχίζουν να λεπταίνουν και τελικά να πέφτουν. Αυτές οι επιδράσεις δεν περιορίζονται μόνο στο τριχωτό της κεφαλής, αλλά μπορεί να επηρεάσουν και άλλα σημεία του σώματος.

Ο συνδυασμός ζάχαρης και στρες είναι “εκρηκτικός”

Η γιατρός εξήγησε ότι ο συνδυασμός υψηλής κορτιζόλης, φλεγμονής από ζάχαρη και μειωμένης ροής αίματος δημιουργεί το “τέλειο περιβάλλον” για την απώλεια μαλλιών. Επιπλέον, η υπερβολική κατανάλωση τέτοιων ποτών μπορεί να εντείνει το άγχος και να υπερδιεγείρει το νευρικό σύστημα, επιδεινώνοντας περαιτέρω το πρόβλημα.

Η προειδοποίηση της γιατρού

«Εάν παρατηρείτε ότι χάνετε περισσότερα μαλλιά και νιώθετε πιο αγχωμένοι, κόψτε αυτά τα προϊόντα άμεσα», καταλήγει η Dr. Chandrasekaran.