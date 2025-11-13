ΗΠΑ: Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που θα υπογράψει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του shutdown

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε το βράδυ της Τετάρτης τη νομοθετική πρόταση που ανοίγει τον δρόμο για τον τερματισμό της μακροβιότερης αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην ιστορία της χώρας. Το νομοσχέδιο, το οποίο είχε ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία, προβλέπει προσωρινή χρηματοδότηση έως τις 30 Ιανουαρίου, ώστε να επανέλθουν σε λειτουργία οι κρατικές υπηρεσίες και να αρχίσουν εκ νέου οι διαπραγματεύσεις για μια πιο μόνιμη λύση.

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο των 328 σελίδων που αναμένεται να υπογράψει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χρηματοδοτεί τις περισσότερες ομοσπονδιακές υπηρεσίες μέχρι τις 30 Ιανουαρίου και εξασφαλίζει επιπλέον πόρους για:

Το πρόγραμμα Snap για τη στήριξη τροφίμων,

Το Υπουργείο Γεωργίας,

Το Κογκρέσο,

Τις υπηρεσίες για βετεράνους, με χρηματοδότηση μέχρι Σεπτέμβριο 2025.

Το νομοσχέδιο διασφαλίζει την αναδρομική καταβολή μισθών σε όλους τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους και ακυρώνει τις απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων που προκάλεσε το shutdown.

Ωστόσο, περιλαμβάνει και νέες, διατάξεις:

Συγκεκριμένα, καθιστά παράνομη την εξέταση των τηλεφωνικών αρχείων των γερουσιαστών από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς χωρίς προειδοποίηση και προβλέπει αποζημιώσεις έως 500.000 δολάρια για κάθε παράβαση. Η διάταξη ισχύει αναδρομικά από το 2022, επιτρέποντας σε ορισμένους Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για ελέγχους των επικοινωνιών τους στο πλαίσιο έρευνας για τον ρόλο του Τραμπ στη στάση στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο του 2021.

Το νομοσχέδιο αναιρεί επίσης τη νομιμοποίηση της κάνναβης (hemp), η οποία είχε θεσπιστεί το 2018 στο πλαίσιο αγροτικού νομοσχεδίου και είχε επιτρέψει τη δημιουργία μιας πολυδισεκατομμυριακής βιομηχανίας προϊόντων χαμηλής δόσης THC, όπως τρόφιμα και ποτά.

Αντίθετα, δεν περιλαμβάνεται η επέκταση των επιδοτήσεων υγειονομικής ασφάλισης που ήθελαν οι Δημοκρατικοί και αφορούν περίπου 24 εκατομμύρια Αμερικανούς. Οι νομοθέτες συμφώνησαν να επανέλθουν στο θέμα με νέα ψηφοφορία τον Δεκέμβριο.