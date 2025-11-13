ΗΠΑ: Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που θα υπογράψει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του shutdown

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε το βράδυ της Τετάρτης τη νομοθετική πρόταση που ανοίγει τον δρόμο για τον τερματισμό της μακροβιότερης αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην ιστορία της χώρας. Το νομοσχέδιο, το οποίο είχε ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία, προβλέπει προσωρινή χρηματοδότηση έως τις 30 Ιανουαρίου, ώστε να επανέλθουν σε λειτουργία οι κρατικές υπηρεσίες και να αρχίσουν εκ νέου οι διαπραγματεύσεις για μια πιο μόνιμη λύση.

ΗΠΑ: Εγκρίθηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων ο τερματισμός του μακροβιότερου shutdown στην χώρα

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο των 328 σελίδων που αναμένεται να υπογράψει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χρηματοδοτεί τις περισσότερες ομοσπονδιακές υπηρεσίες μέχρι τις 30 Ιανουαρίου και εξασφαλίζει επιπλέον πόρους για:

  • Το πρόγραμμα Snap για τη στήριξη τροφίμων,
  • Το Υπουργείο Γεωργίας,
  • Το Κογκρέσο,
  • Τις υπηρεσίες για βετεράνους, με χρηματοδότηση μέχρι Σεπτέμβριο 2025.

Το νομοσχέδιο διασφαλίζει την αναδρομική καταβολή μισθών σε όλους τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους και ακυρώνει τις απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων που προκάλεσε το shutdown.

Ωστόσο, περιλαμβάνει και νέες, διατάξεις:

Συγκεκριμένα, καθιστά παράνομη την εξέταση των τηλεφωνικών αρχείων των γερουσιαστών από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς χωρίς προειδοποίηση και προβλέπει αποζημιώσεις έως 500.000 δολάρια για κάθε παράβαση. Η διάταξη ισχύει αναδρομικά από το 2022, επιτρέποντας σε ορισμένους Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για ελέγχους των επικοινωνιών τους στο πλαίσιο έρευνας για τον ρόλο του Τραμπ στη στάση στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο του 2021.

Το νομοσχέδιο αναιρεί επίσης τη νομιμοποίηση της κάνναβης (hemp), η οποία είχε θεσπιστεί το 2018 στο πλαίσιο αγροτικού νομοσχεδίου και είχε επιτρέψει τη δημιουργία μιας πολυδισεκατομμυριακής βιομηχανίας προϊόντων χαμηλής δόσης THC, όπως τρόφιμα και ποτά.

Αντίθετα, δεν περιλαμβάνεται η επέκταση των επιδοτήσεων υγειονομικής ασφάλισης που ήθελαν οι Δημοκρατικοί και αφορούν περίπου 24 εκατομμύρια Αμερικανούς. Οι νομοθέτες συμφώνησαν να επανέλθουν στο θέμα με νέα ψηφοφορία τον Δεκέμβριο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι αυτό που υπονομεύει την ευτυχία μας – Το κάνουμε οι περισσότεροι

Με διαμαρτυρίες για τις ελλείψεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού η επίσκεψη Άδωνι Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Χίου

Δημόσιο: Τι αναφέρει η νέα εγκύκλιος της ΓΓΕΕ για τις διαφημίσεις

ΚΕΔΕ: Συμβολικό «λουκέτο» στους δήμους και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό

Samsung Galaxy S26 Plus: Επανεμφανίζεται με νέο camera island

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
04:55 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Tο Ισραήλ καλείται να δώσει εξηγήσεις για τη μεταχείριση Παλαιστινίων κρατουμένων στην επιτροπή κατά των βασανιστηρίων του ΟΗΕ

Το Ισραήλ κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανισ...
04:10 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Εκατοντάδες συλληφθέντες από την αστυνομία μετανάστευσης αφέθηκαν ελεύθεροι, με εντολή δικαστή στο Ιλινόι

Αμερικανός ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε χθες Τετάρτη την αποφυλάκιση υφ’ όρον των εκατοντάδω...
03:41 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Εγκρίθηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων ο τερματισμός του μακροβιότερου shutdown στην χώρα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε το βράδυ της Τετάρτης τη νομοθετική πρόταση που ανοί...
03:33 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Η G7 καταδικάζει την κλιμάκωση του πολέμου στο Σουδάν – H χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο

Η ομάδα των επτά πιο ανεπτυγμένων χωρών (G7), καταδίκασε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, την ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα