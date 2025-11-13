Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Ο Γιώργος Λιάγκας έστειλε εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο – Η απάντηση του ηθοποιού

Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Ο Γιώργος Λιάγκας έστειλε εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο – Η απάντηση του ηθοποιού

Ένα εξώδικο από τον Γιώργο Λιάγκα έλαβε ο Λάκης Λαζόπουλος, γεγονός που γνωστοποίησε ο ίδιος στους τηλεθεατές μέσα από την εκπομπή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ». Ο γνωστός ηθοποιός σατιρικός δημιουργός ενημέρωσε το κοινό για την ενέργεια του παρουσιαστή, επιλέγοντας να απαντήσει με το χαρακτηριστικό του ύφος.

Ο Λάκης Λαζόπουλος, κρατώντας στα χέρια του το εξώδικο, σχολίασε: «Είναι ένα εξώδικο που μου έστειλε ο Λιάγκας προς συμμόρφωση. Το κοινοποίησε και στην ΕΣΗΕΑ, στην οποία δεν ανήκω. Δεν έκανε το ρεπορτάζ του καλά! Είμαι συγγραφέας, ηθοποιός και σκηνοθέτης!».

Στη συνέχεια, εξήγησε πως δεν είναι δημοσιογράφος και δεν μεταδίδει ειδήσεις, αλλά σχολιάζει θέματα που έχουν ήδη παρουσιαστεί στα μέσα ενημέρωσης. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν έχω πει κανένα νέο εγώ. Δεν αναφέρομαι εγώ σε καινούργια πράγματα. Εγώ αναφέρομαι στις ειδήσεις που λέτε εσείς ότι είναι ειδήσεις».

Κλείνοντας, ο γνωστός καλλιτέχνης δεν παρέλειψε να απευθυνθεί με χιούμορ στον Γιώργο Λιάγκα, λέγοντας: «Μετά το εξώδικο δεν σε ξεματιάζω. Ποιος σε ματιάζει; Μόνος σου ματιάζεσαι. Αυτοματιάζεσαι. Σταμάτα να αυτοδοξάζεσαι όλη μέρα».

