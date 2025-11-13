Γιλμάζ Χουσμέν: «Όλη αυτή την ερώτηση την βαριέμαι, δεν με ενδιαφέρει…»

Στον καναπέ της εκπομπής της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», κάθισε την Τετάρτη (12/11) ο Γιλμάζ Χουσμέν. Ο ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από την πρώτη σεζόν της σειράς του ANT1 «Η Μάγισσα», και φέτος παίζει σε δύο παραστάσεις, το «Hotel Amour» και την «Κουζίνα», μεταξύ άλλων μίλησε για το ονοματεπώνυμό του και την περιέργεια που μπορεί να προξενεί σε κάποιους, καθώς και την ταμπέλα του «πρώτου μουσουλμάνου απόφοιτου του Εθνικού».

Όταν ρωτήθηκε για το ποια ήταν η δεύτερη ερώτηση όταν μάθαιναν στην Αθήνα το όνομά του, ο Γιλμάζ Χουσμέν απάντησε: «Είναι άξιο παρατήρησης απλά με έναν τρόπο. Ίσως κάπως συνδυαστικά τα πράγματα προξενούν μια περιέργεια στον άνθρωπο, να ρωτήσει “από πού είσαι, τι κάνεις;”. Γιατί από τη μία με λένε Γιλμάζ από την άλλη δεν μιλάω σπαστά, που μπορεί να ήταν κάτι πιο σύνηθες ας πούμε. Περίεργα δεν έχω νιώσει ποτέ».

Σχετικά με την ταμπέλα του «πρώτου μουσουλμάνου απόφοιτου του Εθνικού», ο ηθοποιός εξήγησε πως: «Προσπαθώ να εξερευνήσω αυτό το όριο γιατί και αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται ένα χρόνο να καταλάβουν κάπως αυτό το πράγμα. Προσπαθώ να το σεβαστώ με έναν τρόπο, όσο περνάει ο καιρός. Δηλαδή φαντάζομαι ότι δεν ξυπνάνε κάθε μέρα όλοι οι άνθρωποι στο θέατρο και τα λοιπά και να υπάρχει ένα όνομα που δεν είναι ελληνικό. Θέλει χρόνο».

«Με απασχολούν πάρα πολλά άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με τη δουλειά μου και με την κοινωνία στην οποία ζω. Οπότε όταν κάποιοι άλλοι συλλογισμοί, άλλων ανθρώπων, υπερβαίνουν αυτό το πράγμα… Δηλαδή όλη αυτή την ερώτηση την βαριέμαι. Δεν με ενδιαφέρει, για μένα αυτή η συζήτηση είναι στα πλαίσια του “από πού είσαι;”, στα πλαίσια του “τι καιρό κάνει σήμερα;”, που δεν έχει τι να πεις και λες λίγο…», πρόσθεσε ο Γιλμάζ Χουσμέν.