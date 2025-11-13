Καιρός: Βελτιωμένος με λίγες τοπικές νεφώσεις – Σε ποιες περιοχές υπάρχει πιθανότητα να βρέξει

Ηλιόλουστος θα είναι ο καιρός σήμερα Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ προβλέπονται μόνο λίγες τοπικές νεφώσεις, οι πιο πυκνές από τις οποίες θα εμφανιστούν στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, όπου αναμένονται σύντομες βροχές. Η ορατότητα θα μειωθεί τοπικά νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα φυσούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Τα βόρεια θα δουν τιμές από 17 έως 19 βαθμούς, οι περισσότερες περιοχές της χώρας από 20 έως 22 βαθμούς και η νότια Κρήτη μαζί με τα Δωδεκάνησα θα φτάσουν τους 23 βαθμούς. Η μέρα θα κυλήσει με ήλιο και λίγες νεφώσεις στα νότια, όπου υπάρχει πιθανότητα για σύντομες βροχοπτώσεις, ενώ η υπόλοιπη Ελλάδα θα κρατήσει την ηλιοφάνεια και τις ήπιες θερμοκρασίες.

Ο μετεωρολόγος του ANT1 Τάσος Αρνιακός περιέγραψε τον σημερινό καιρό λέγοντας πως «θα έχει πρωινές και βραδινές ομίχλες με γενικά αίθριο ουρανό με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη που θα σημειωθούν σύντομες κατά κανόνα βροχές. Βοριάδες 3 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο με 6 μποφόρ με την θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά θα φτάσει στα βόρεια τους 18 βαθμούς Κελσίου και τις υπόλοιπες περιοχές στους 22 βαθμούς Κελσίου, στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς».

Για την Αττική, πρόσθεσε ότι «γενικά αίθριος ουρανός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους κυρίως το πρωί με βοριάδες 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου». Για τη Θεσσαλονίκη, τόνισε ότι «αίθριος ουρανός με λίγες νεφώσεις και ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η μετεωρολόγος της ERT Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία υπογράμμισε ότι «θα έχει λίγες παροδικές βροχές μόνο στην Κρήτη, οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι θα κυμανθεί από τους 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου». Για την Αττική, σημείωσε ότι «ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως τους 21 βαθμούς Κελσίου», ενώ για τη Θεσσαλονίκη ανέφερε πως «θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια οι άνεμοι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως τους 18 βαθμούς Κελσίου».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Ανεμοι : Μεταβλητοί έως 3 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

: Μεταβλητοί έως 3 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες.

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες. Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι το μεσημέρι 5 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι το μεσημέρι 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές.

Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές στην περιοχή Κάσου – Καρπάθου νωρίς το πρωί.

Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές στην περιοχή Κάσου – Καρπάθου νωρίς το πρωί. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους κυρίως τις πρωινές ώρες.

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους κυρίως τις πρωινές ώρες. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι το μεσημέρι 5 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι το μεσημέρι 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Ανεμοι : Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και κατά τόπους κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στην νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Από το απόγευμα στα δυτικά αραιές νεφώσεις που τη νύχτα κατά τόπους θα είναι πυκνότερες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 2 με 3 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-11-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, στα ανατολικά πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-11-2025