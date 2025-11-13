Τραγωδία στην Αχαΐα: Σήμερα η κηδεία του 3χρονου Ανδρέα που σκοτώθηκε πέφτοντας από μάντρα – «Καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ» λέει ο θείος του

Σήμερα (13/11) συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον μικρό Ανδρέα στην Αχαΐα, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από μάντρα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπατών, ενώ βρισκόταν στην αγκαλιά του 25χρονου θείου του.

Το μικρό φέρετρο θα μεταφερθεί το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

O 25χρονος, που πρόσεχε τον 3χρονο Ανδρέα, είχε βγει μαζί του μια βόλτα στην αυλή του σπιτιού. Την ώρα που περπατούσαν, ο άνδρας χτύπησε το κεφάλι του σε χαμηλό μπαλκόνι, με αποτέλεσμα να ζαλιστεί και να πέσει στο κενό μαζί με το παιδί που κρατούσε αγκαλιά.

Η πτώση ήταν από ύψος περίπου δύο μέτρων και το παιδί τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Ο 25χρονος τραυματίστηκε επίσης, ωστόσο για τον μικρό Ανδρέα ήταν μοιραία η πρόσκρουση.

Ο 25χρονος θείος του μικρού είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι συνέβη. «Πέσαμε μαζί στο κενό», είπε με κλάματα στους αστυνομικούς λίγες ώρες μετά το τραγικό περιστατικό.

«Είμαι συντετριμμένος. Καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ παρά ο Ανδρέας μας. Τον είχα σαν παιδί μου», ήταν τα πρώτα του λόγια, σύμφωνα με το Star.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, το παιδί ήταν ανήσυχο και εκείνος το πήρε αγκαλιά για να πάνε στην αποθήκη, να παίξει με τα ζώα της οικογένειας. «Τον είχα στην αγκαλιά μου. Λίγο αργότερα μου ξέφυγε πήγα να τον συγκρατήσω και οι δύο μαζί πέσαμε από ύψος περίπου 2 με 3 μέτρα».

Το τραγικό στην υπόθεση είναι ότι ο ίδιος είναι τεχνίτης, φτιάχνει σκεπές και είναι μαθημένος στα ύψη.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα η οποία ζήτησε να γίνει προκαταρκτική εξέταση.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας μετά τον θάνατο του Ανδρέα

Τη στιγμή του δυστυχήματος, οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν σε κοντινό χωράφι, όπου μάζευαν ελιές, έχοντας αφήσει το αγοράκι στο σπίτι με τους δύο θείους του.

Οι συγγενείς, βλέποντας το παιδί αναίσθητο, το πήραν με το αυτοκίνητό τους και το μετέφεραν άμεσα στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Καθοδόν ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, που τους συνάντησε στη διαδρομή και ανέλαβε τη διακομιδή.

Το 3χρονο αγοράκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας και έπειτα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι γιατροί έδωσαν σκληρή μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή, κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά, ωστόσο το παιδί υπέστη ανακοπή και κατέληξε λίγο πριν από τις 8 το βράδυ.

Έξω από το νοσοκομείο, εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, με τους γονείς και τους συγγενείς να καταρρέουν στο άκουσμα της είδησης.

Ο 25χρονος θείος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» για προληπτικούς λόγους, όπου νοσηλεύτηκε φρουρούμενος, καθώς οι Αρχές σχημάτισαν δικογραφία εις βάρος του για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου του μικρού Ανδρέα.

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

