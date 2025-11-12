Τραγωδία στην Αχαΐα: «Δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα, το παιδί πέθανε» λέει ο παππούς του 3χρονου – Ελεύθερος ο 25χρονος θείος του

Συνεχίζονται οι έρευνες από τις αστυνομικές αρχές της Πάτρας για την διερεύνηση των συνθηκών, κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το 3χρονο αγοράκι στα Σπάτα Αχαΐας, ενώ το φως της δημοσιότητας βλέπουν όσα ανέφερε ο παππούς του παιδιού.

Ο παππούς του αγοριού μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και περιέγραψε τις συνέβη χθες στα Σπάτα.

«Το παιδάκι το είχαμε εμείς γιατί οι γονείς του δούλευαν. Ήταν ανήσυχο και το πήρε ο ανιψιός μου για να πάνε να δει τα γουρουνάκια και τα κουνελάκια, μπας και ησυχάσει. Όσο περπατούσαν είχε το παιδί στην αγκαλιά του. Χτύπησε το κεφάλι του σε ένα μπαλκόνι, ζαλίστηκε κι έπεσαν μαζί από ύψος δύο – τριών μέτρων. Ήμουν ο πρώτος που σήκωσα το παιδί και το πήγα στο Κέντρο Υγείας. Δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα, το παιδί έφυγε. Ήταν πολύ χαρούμενο, πολύ έξυπνο», είπε ο παππούς του μικρού αγοριού κλαίγοντας.

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 16:00 χθες στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων στη δυτική Αχαΐα.

Οι παππούδες μετέφεραν τον 3χρονο στο χωριό Καραίικα και από εκεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Οι γιατροί διαπίστωσαν τη σοβαρότητα των τραυμάτων του παιδιού κι έτσι αποφασίστηκε η διακομιδή του στο «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων.

Πάλευαν επί 40 λεπτά να το επαναφέρουν οι γιατροί – Σε κακή κατάσταση οι γονείς του

Επί 40 λεπτά πάλευαν να επαναφέρουν το αγοράκι στη ζωή, όμως οι κακώσεις στο κεφάλι του κρίθηκαν μοιραίες. Περίπου 3,5 ώρες αφότου διασωληνώθηκε, το παιδί «έφυγε» από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς.

Οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι την ώρα του δυστυχήματος εργάζονταν στα χωράφια τους, είναι σε κακή κατάσταση, καθώς δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν το κακό που τους βρήκε. Όπως έγινε γνωστό δεν επιθυμούν την ποινική δίωξη του 25χρονου.

Τι φέρεται να υποστήριξε ο 25χρονος – Αφέθηκε ελεύθερος

Ο 25χρονος θείος του παιδιού, ο οποίος νοσηλευόταν ελαφρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» έχει ήδη καταθέσει στους αστυνομικούς, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που θα δώσουν σαφέστερη εικόνα για τη φύση των κακώσεων και το μηχανισμό του θανάτου, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Ο 25χρονος φέρεται να υποστήριξε πως είχε παραλάβει το παιδί από τους παππούδες του. Πήγαινε στην άκρη του δρόμου αγκαλιά με το παιδάκι, το οποίο είχε υπό την εποπτεία του, με αποτέλεσμα να πέσει μαζί με το παιδί από τη μάντρα ύψος περίπου δύο μέτρων και το αγοράκι να χτύπησε στο κεφάλι.

Ο ίδιος σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της ΕΡΤ, αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

Η κηδεία του παιδιού θα γίνει αύριο (13/11) το πρωί, στις 10:30, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας.